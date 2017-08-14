Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, İsviçre ekibi Basel'de forma giyen sol bek Adama Traore'yi kadrosuna dahil etti. Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Ülkesi Fildişi Sahili'nde EF Yeo Martial takımında profesyonel olan 27 yaşındaki oyuncu daha sonra Avustralya temsilcisi Gold Coast United, Portekiz'in Vitoria Guimaraes ve İsviçre'nin Basel takımlarında forma giydi.
Göztepe Adama Traore'yi kadrosuna kattı
14.08.2017 - 19:36 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarı-kırmızılı ekip, Adama Traore ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Etiketler : Göztepe,Adama Traore,
496165 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496165.aspx
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Takım
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P.
1
Malatyaspor
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1
0
0
3
1
2
3
2
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Beşiktaş
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Trabzonspor
1
1
0
0
2
1
1
3
5
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Osmanlıspor
1
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0
1
1
3
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0
18
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
1. Hafta Maçları
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Bursaspor
12.8.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
12.8.2017
Gençlerbirliği 1 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
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Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
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Trabzonspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
13.8.2017
Beşiktaş 2 - 0 Antalyaspor
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Galatasaray - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Ümraniyespor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Adana Demirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
5
Akın Çorap Giresunspor
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Balıkesirspor Baltok
1
0
1
0
2
2
0
1
7
Boluspor
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
10
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Gazişehir Gaziantep FK
1
0
1
0
0
0
0
1
12
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
13
Samsunspor
1
0
1
0
0
0
0
1
14
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
17
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gaziantepspor
1
0
0
1
0
3
-3
0