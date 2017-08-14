Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, İsviçre ekibi Basel'de forma giyen sol bek Adama Traore'yi kadrosuna dahil etti. Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Ülkesi Fildişi Sahili'nde EF Yeo Martial takımında profesyonel olan 27 yaşındaki oyuncu daha sonra Avustralya temsilcisi Gold Coast United, Portekiz'in Vitoria Guimaraes ve İsviçre'nin Basel takımlarında forma giydi.