Samsun'da Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde sahaya bıçak atan şahıs tutuklandı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Samsun'da 6 Ağustos Pazar günü oynanan Atiker Konyaspor- Beşiktaş Süper Kupa Finali'nde sahaya 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak attığı tespit edilen Tunahan P., Samsun Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 4 gün önce Konya'da gözaltına alınmıştı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tunahan P., yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Poliste suç kaydının bulunmadığı belirtilen Tunahan P.'nin, 'Sporda Şiddetin Önlenmesi'ne dair kanun uyarınca tutuklandığı öğrenildi.