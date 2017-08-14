Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunlardan ilki Kayseri’de yaşayan Serebral Palsi hastası Göktu Bozdemir’di. Cumartesi günü sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu’ndaki antrenmanını da izleyen Göktu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda, "Harika bir stüdyonuz var. 24 saat GSTV izliyorum. 24 saatim Galatasaray ile geçiyor. Statta olmak çok güzel bir duygu. Ortak paydamız Galatasaray, Galatasaray sayesinde ayaktayım. Galatasaray’ın özlediğimiz günlere geleceğine inanıyorum" dedi.

Bir diğer özel misafir ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyada gündem olan Doruk Karbuz’du. Ailesiyle birlikte Yalova’dan İstanbul’a gelen Doruk, "Galalatasaray yeni ve çok iyi transferler yaptı. Bence bu sene şampiyon oluruz" diye konuştu.