Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Galatasaray ve Kayserispor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısına yeni transferler Belhanda ve Gomis damga vurdu. Her iki oyuncu da karşılaşmanın ilk yarısında birer gol ve asist yaptı. Öte yandan sezon öncesinde, 'taklalarımla maça damga vuracağım' açıklamalarını yapan Belhanda, attığı golün ardından sevincini takla şovu ile yaptı. Gomis ise takımının 3. golünü attıktan sonra aslan yürüyüşü yaptı.