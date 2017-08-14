Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Galatasaray ve Kayserispor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısına yeni transferler Belhanda ve Gomis damga vurdu. Her iki oyuncu da karşılaşmanın ilk yarısında birer gol ve asist yaptı. Öte yandan sezon öncesinde, 'taklalarımla maça damga vuracağım' açıklamalarını yapan Belhanda, attığı golün ardından sevincini takla şovu ile yaptı. Gomis ise takımının 3. golünü attıktan sonra aslan yürüyüşü yaptı.
Galatasaray - Kayserispor maçının ilk yarısına yeni transferler damga vurdu
14.08.2017 - 22:46 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısına Galatasaray’ın yeni transferleri Belhanda ve Gomis damga vurdu.
Etiketler : galatasaray,kayserispor,
496193 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496193.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Beşiktaş
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Trabzonspor
1
1
0
0
2
1
1
3
5
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Osmanlıspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
18
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
1. Hafta Maçları
11.8.2017
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Bursaspor
12.8.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
12.8.2017
Gençlerbirliği 1 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
12.8.2017
Alanyaspor 1 - 3 Kasımpaşa
12.8.2017
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
13.8.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
13.8.2017
Trabzonspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
13.8.2017
Beşiktaş 2 - 0 Antalyaspor
14.8.2017
Galatasaray - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Ümraniyespor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Adana Demirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
5
Akın Çorap Giresunspor
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Balıkesirspor Baltok
1
0
1
0
2
2
0
1
7
Boluspor
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
10
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Gazişehir Gaziantep FK
1
0
1
0
0
0
0
1
12
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
13
Samsunspor
1
0
1
0
0
0
0
1
14
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
17
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gaziantepspor
1
0
0
1
0
3
-3
0