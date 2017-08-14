Galatasaray taraftarı sezonun ilk maçında takımını yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz sezon birçok karşılaşmada takımı protesto eden ve alınan sonuçlardan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte tekrar tribünleri doldurdu. Bu sezon kombine kartlara da yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında takımlarına büyük destek gösterdi. Kayserispor mücadelesinde tam 31 bin 419 taraftar tribündeki yerini aldı.
Galatasaraylılar takımlarını yalnız bırakmadı!
14.08.2017 - 23:09 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ı sezonun ilk maçında taraftarları yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran 31 bin 419 biletli seyirci maç boyunca takımlarını destekledi.
Etiketler : Galatasaraylılar,Kayserispor,taraftar,
496198 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496198.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Beşiktaş
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Trabzonspor
1
1
0
0
2
1
1
3
5
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Osmanlıspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
18
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
1. Hafta Maçları
11.8.2017
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Bursaspor
12.8.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
12.8.2017
Gençlerbirliği 1 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
12.8.2017
Alanyaspor 1 - 3 Kasımpaşa
12.8.2017
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
13.8.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
13.8.2017
Trabzonspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
13.8.2017
Beşiktaş 2 - 0 Antalyaspor
14.8.2017
Galatasaray - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Ümraniyespor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Adana Demirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
5
Akın Çorap Giresunspor
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Balıkesirspor Baltok
1
0
1
0
2
2
0
1
7
Boluspor
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
10
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Gazişehir Gaziantep FK
1
0
1
0
0
0
0
1
12
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
13
Samsunspor
1
0
1
0
0
0
0
1
14
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
17
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gaziantepspor
1
0
0
1
0
3
-3
0