Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray taraftarı sezonun ilk maçında takımını yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz sezon birçok karşılaşmada takımı protesto eden ve alınan sonuçlardan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte tekrar tribünleri doldurdu. Bu sezon kombine kartlara da yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında takımlarına büyük destek gösterdi. Kayserispor mücadelesinde tam 31 bin 419 taraftar tribündeki yerini aldı.