Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, sezon öncesi kadroya katılan Mariano Ferreira Filho, Maicon Pereira Roque, Fernando Reges, Badu Ndiaye, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis'e başlangıç kadrosunda yer verdi.

Yeni transferlerden Maicon, Gomis ve Belhanda, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds ile yapılan maçlarda forma şansı bulurken, Mariano, Ndiaye ve Fernando ise ilk kez Galatasaray formasıyla bir resmi maçta oynadı.

Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki 11'i, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis şeklinde oldu.

Sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde yalnızca 2 Türk oyuncunun bulunması dikkati çekti. Başlangıç kadrosunda Türk olarak Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci şans buldu.

SELÇUK İNAN VE YASİN ÖZTEKİN YEDEK

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle son yapılan antrenmanlarda düzenli yer alamayan Selçuk İnan ve Yasin Öztekin, maça yedekler arasında başladı.

SERDAR AZİZ, 239 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Kayserispor karşısında stoper olarak sahaya çıkan Serdar Aziz, 239 gün sonra yeniden formasına kavuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin geride kalan sezonun 15. haftasında 18 Aralık 2016'da oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında ciddi bir sakatlık geçiren Serdar Aziz, bu müsabakanın ardından ilk kez resmi bir maçta görev aldı.