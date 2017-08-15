Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da yaşayan ve Dragovic ile yakın ilişkileri bulunan menajer Atakan Yiğit, Ersun Yanal'a ulaşarak, "Hocam Dragovic'i isterseniz size 2.5-2.7 milyon Euro yıllık ücretle getirebiliriz" teklifini yaptı. Yanal'ın olumlu tavrı üzerine başkan Muharrem Usta'nın da katıldığı videolu görüşmede transfere onay çıktı. Usta dün Almanya'ya gitmeye hazırlanırken, menajer Ahmet Bulut'un ortalığı karıştırdığı haberi geldi. Bulut'un, yardımcısı Tan isimli şahsa belge hazırlatarak, oyuncuyu F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray'a önerdiği iddia edildi. Gelişmeler üzerine açıklama yapan menajer Bulut, "Trabzonspor'un söz konusu transferiyle ilgili en ufak bir alakam olmamıştır. Olsaydı bu Trabzon'un lehine olurdu. Saygın bir FIFA menajeri olarak avukatlarım iddia sahipleri hakkında gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.

2 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ

Öte yandan başkan Muharrem Usta oyuncunun menajeri Atakan Yiğit'i arayarak Almanya'ya giderek transferi bitirmek istediğini iletti. Trabzonspor, Dragovic'i 2 yıllığına kiralamak için Leverkusen'e teklif yapacak. Transferin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.