Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezonun ilk maçında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da attığı 2 golle galibiyeti getiren Burak Yılmaz, bordo-mavili takımdaki en iyi başlangıcını yaparken, en erken golünü de kaydetti. Golcü futbolcu, gol için sadece 9 dakika bekledi. Milli futbolcu, 2011-2012 sezonunun ilk haftasındaki Manisaspor maçının 39. dakikasında meşin yuvarlağı filelere göndermişti.