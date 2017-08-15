Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Kadroda çok büyük yenileme operasyonuna giden Galatasaray, sezonun ilk maçında geçen seneye göre bambaşka bir Cimbom izletti. 6 yeni ismin 6’sına da ilk 11’de görev veren Igor Tudor, takımı sahaya 4-1-4-1 formasyonunda konuşlandırdı. Kayseri’ye karşı mücadeleye oldukça iştahlı başlayan sarı-kırmızılılar, ilk 45 dakikanın genelinde rakibe nefes aldırmadı. İlk tehlike 11’de geldi. Serbest vuruşta topun başına geçen Maicon sert vurdu, kaleciden dönen topu Gomis auta attı. Ama gol fazla gecikmedi. 16’da sağda topla buluşan Rodrigues, son çizgiye inip sert şekilde kesti, ceza sahası içinde biten Tolga, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. Taraftarın desteğiyle iyice havaya giren Aslan, akın akın rakibin üstüne gitti. Ancak 30’da Kayseri’nin sağdan kullandığı korner sırasında bir anlık anlaşmazlık durumun 1-1’e gelmesine neden oldu. Levent 6 pasta boş kaldı ve kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-1.



Vites düşürmedi

Galatasaray takımı bu golün şokunu kısa sürede atlattı. 35’te bu defa sahneye yeni 10 numara Belhanda çıktı. Mariano, ceza sahası içindeki Gomis’i gördü. Fransız golcü tekte Belhanda ile oynadı. Faslı yıldız da klas bir dokunuşla topu ağlara yolladı, taklasını attı: 2-1. Ama iştahlı Aslan’ın durmaya hiç niyeti yoktu. Yeni golcü Gomis de taraftara “merhaba” dedi. 38’de ceza sahasının sol bölümünde meşin yuvarlağı alan Gomis, rakibinden sıyrılıp sert bir vuruşla işi bitirdi: 3-1. Devre arası da Galatasaray’ın hızını kesmedi. Şık hareketler ve dikine oyunuyla herkesi mest Ndiaye bu bölümde resital vermeye başladı. 52’de yine merkezden hızla ilerleyen Senegalli, topun dibine girip Tolga’ya “Al da at” dercesine bir pas gönderdi ama Tolga zoru başarıp kaleciye takıldı. 65’te Belhanda’nın pasıyla 18 içinde topla buluşan Rodrigues, yanındaki Gomis’le oynadı. Top ağlara gitti ama gol ofsayttı. 87’de finali “Doğuştan Aslan Gomis” yaptı. Linnes’in muhteşem pasını tavana astı: 4-1.



TAKLACI BELHANDA: Yetmez

Galatasaray’ın yıldızı Belhanda, 1 gol ve 1 asistlik perfomansını değerlendirdi. Faslı yıldız, “Bugün iyi oynayan bir Belhanda vardı ama bu yetmez. Galatasaray’ı birinci yapmak için elimden geleni yapmam lazım” dedi. Belhanda taraftarın da muhteşem olduğunu söyledi.



31

Galatasaray-Kayserispor maçını izleyen seyirci sayısı.

10

Galatasaray son 10 sezondur ligin ilk haftasında oynadığı maçlarda yenilmiyor.

2

Levent Gülen Süper Lig kariyerindeki iki golü de kafayla Galatasaray’a karşı attı.

1

Geçen sezon

43 şutta golü bulamayan Tolga Ciğerci’nin ilk şutu gol oldu.



Taraftar mükemmel

Manchester City’den transfer edilen Fernando dünkü maç sonrası taraftarı övdü. Brezilyalı yıldız, “Buraya gelmeden önce de ne kadar mükemmel bir taraftar topluluğu olduğunu biliyordum ama içine girince daha iyi görüyorsunuz” diye konuştu.



Selçuk için attım

Tolga Ciğerci dün sahanın en iyilerindendi. Bir de gol atan Tolga Ciğerci, gol sevincini Selçuk İnan’la paylaşması hakkında, “Selçuk ağabeyle daha önce sevinçle alakalı konuşmadım. Çok iyi bir insan, çok seviyorum onu. Onun için gol atmak istemiştim” dedi.