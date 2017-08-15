Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın son bombası Sofiane Feghouli dünkü maç öncesi sahaya inerek tribünleri gezdi. Sarı-kırmızılı futbolseverlerin bağrına bastığı Cezayirli yıldız yaptığı açıklamada, “Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. Çok güzel bir stat, seyirci de muhteşem. Buraya şampiyon olmak için geldim; şampiyonluk istiyorum. 5 yıllık kontrat imzaladım; Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat. Umarım her şey istediğim gibi olur” dedi. Öte yandan Feghouli Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alınacak her bir puan için 5 bin avro kazanacak. Cezayirli oyuncuya ayrıca forma giyeceği 10. resmi müsabaka için 75 bin, 20. resmi müsabaka için de 75 bin avro net ödeme yapılacak.



Soru işareti

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün “Feghouli, West Ham’dan ufak bir sakatlıkla geldi. Yener İnce açıklayacaktır, görünen o ki milli maç arasına kadar oynayamayacak” dedi.



- Bonservis: 4,25 M€

- 5 yıllık sözleşme

- Yıllık maaş: 3,85 M€

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