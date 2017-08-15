Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe deplasmanda oynayacağı ilk maçı, İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Banti düdük çalacak. Banti'nin yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Matteo Passeri ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Marco Guida üstlenecek.
Vardar-Fenerbahçe maçına İtalyan hakem
15.08.2017 - 12:56 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe deplasmanda oynayacağı ilk maçta, İtalyan hakem Luca Banti görev yapacak.
Etiketler : Fenerbahçe,Fenerbahçe UEFA,Fener Vardar maçı,
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