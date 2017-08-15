Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’e galibiyetle başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’un Osmanlı maçını İHA’ya değerlendiren Ertem Şener, sarı-siyahlı takımın ilk hafta itibariyle rakiplerine ‘ben de varım’ dediğini ifade etti. Kadrosundaki önemli sayıdaki değişikliğe rağmen Evkur Yeni Malatyaspor’un hazır bir takım görüntüsü verdiğini belirten Şener, “Açıkçası ben kadrosundaki önemli sayıdaki değişiklikten sonra Malatyaspor’un lige bu kadar iyi başlayacağını tahmin etmiyordum. Sahada bambaşka bir Malatyaspor takımı vardı. Düşünün sahasını açamadığı için maçı eski stadyumunda oynuyor, seyircisi cezalı ve henüz transfer yapamadığı mevkiler var, ancak sahada bunları sorun etmeyen bir takım. Ben açıkçası bu oyun ve sonuçtan sonra Malatyaspor’un lige damgasını vuracağını düşünüyorum. Bir Malatyalı olarak takımı izlerken gurur duydum” dedi.

“BİR ŞAMPİYON ÇIKACAKSA O TAKIM MALATYASPOR OLUR”

Şener, Evkur Yeni Malatyaspor’un Osmanlı karşındaki futbolunu izlerken yıllar önce ligi ilk 3 takım arasında bitiren yılları hatırladığını da ifade ederek, “Osmanlı maçını izlerken, o Carlos’lu, Sergınho’lu kadromuzla ligi ilk 3 içerisinde bitirdiğimiz yıllara gittim bir an. Çünkü sahada o kadar akıcı ve göze hoş gelen bir oyun vardı ki, bu bana büyük keyif verdi. Malatyaspor’un yabancılarına bayıldım. İyi bir transfer politikası izlenmiş. Futbola yabancı olmayan taraftarı, havası ve de hocasıyla bu sezon Malatya’nın Süper Lig’e büyük renk katacağını düşünüyorum. Eğer Doğu Anadolu’dan, Güneydoğu Anadolu’dan bir şampiyon çıkacaksa o takım Malatyaspor olur. Çünkü başında şampiyon bir teknik direktör var. Şu hiçbir zaman unutulmamalı, Malatya bir futbol şehridir. Burada takıma sonuna kadar destek verilmeli. Zaten futbolu seven ve bilen bir belediye başkanı var orada. Onun destekleri kulüp için çok önemli. Umarım bu destekler katlanarak çoğalır. Hemşehrilerime selamlarımı iletirken, bu sezon gurur duyacakları bir takımları olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.