Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'deki Göztepe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktör Aykut Kocaman, yönetimle bir toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, 'Çok yönlü, hareketli ve hızlı' hücum oyuncusu transferinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi. Bu tanıma uyan bir oyuncunun en kısa sürede aralarına katılması gerektiğini söyledi. Kocaman'ın bu tanımına tam olarak uyan isim Vincent Aboubakar.

GÖRÜŞME İÇİN ROTA FRANSA

Yönetim, Kamerunlu için girişimlere başlamıştı. Bu transfer için yapılan çalışmalar hızlandı. İdari menajer Hasan Çetinkaya ve bir yöneticinin, Aboubakar'ın haklarının yüzde 65'ini elinde tutan Lorient ile görüşmek için Fransa'ya gitmesi bekleniyor. Fransız ekibiyle anlaşma sağlanması halinde, Porto'yla orta yolun bulunması çok daha kolay olacak.

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMASI AVANTAJ OLDU

Aboubakar; sadece hızı, çabukluğu, kanatlar ve forvette oynayabilmesi gibi oyuncu özellikleriyle Fenerbahçe'nin iştahını kabartmıyor. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcu, hem ligi hem de İstanbul'u yakından tanıyor. Bu nedenle uyum sorunu yaşamayacak olması da önemli bir avantaj.



KOCAMAN, ABOUBAKAR'I İLK KEZ İSTEMİYOR

Vincent Aboubakar, ilk kez Aykut Kocaman'ın listesine girmiyor. Kamerunlu oyuncu, aynı Mathieu Valbuena gibi Kocaman'ın Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde istediği isimlerden biriydi. Ancak o dönemde transfer gerçekleşmemişti. Yıllar sonra Valbuena'yla Fenerbahçe'de buluşan başarılı çalıştırıcı, Aboubakar'a da kavuşabilir.