Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe maç öncesinde Vardar'da şok bir gelişme yaşandı. Makedon ekibinin teknik direktörü Goce Sedloski istifa etti.



Sedloski kararına gerekçi olarak, son dönemdeki iki maçta alınan kötü sonuçları gösterdi:

"Bugün itibariyle kulüpteki herkesin iyiliği için, görevimden ayrılmaya karar verdim. Kopenhag ile yaptığımız ve kaybettiğimiz ikinci maçtan sonra bunu yapmayı düşünmüştüm. Buna karşın ligde yeni sezona takımın başında girdim. Ligde ilk maçı kaybettik Shkendija deplasmanında. İki gündür bu konuyu düşündüm ve bugün kararımı verdim. Bu iki yenilgi beni çok yıprattı. Çünkü ben ve kulüp yenilgiye alışık değildik.





Elde ettiğimiz başarılarla gruru duyuyorum. İki yılda iki kupa aldık. Şampiyonlar Ligi elemesinde Mölmö karşısınadaki zafer de gurur vericiydi. Tıpkı evimizdeki Kopenhag galibiyeti gibi... Oyunculara, yönetime ve kulübün sahibi Samsonenko'ya teşekkür ediyorum. Üzgünüm, ayrılık vakti geldi. Umarım Vardar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı iyi bir iş çıkaracak ve başarılı olacaktır".

Kulübü satacağını açıklamıştı

Teknik direktör sportif sebepleri gerekçe gösterip istifa etse de, Vardar'daki krizin boyutu aslında daha da büyük. Kulübün sahibi Samsonenko, taraftarlardan gelen hakaretleri gerekçe gösterip dün, Vardar'ı satmaya karar verdiğini açıklamış, eski sahibine devredeceğini söylemişti. (Skorer)