Kulübün resmi Twitter hesabından, Sevilla'nın çeşitli dönemlerde UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla ilgili görseller paylaşılarak, "Don't you want to win the EuropaLeague once again SevillaFC? (Avrupa Ligi'ni bir daha kazanmak istemez misiniz.)" ifadesine yer verildi.

SEVILLA'DAN CEVAP

Başakşehir'in mesajına cevap veren Sevilla kulübü ise, kendilerinde bu kupadan fazlasıyla bulunduğunu belirterek, "Sizin için ilk olması daha iyi" yorumunda bulundu.