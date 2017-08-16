Türkiye, Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup ile 5 yıl için prensipte anlaşmış olmasına rağmen, neden hala resmi imzayı attırmadığını merak ediyordu. Daha sonra siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki yıldızın Arsenal'in elindeki yüzde 30'luk satış hakkını da almak istediği ortaya çıktı. Bunun için İngiliz kulübüne 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimine sonunda beklediği yanıt geldi. Gönderdikleri mesajda Oğuzhan'ın çok özel bir futbolcu olduğunu vurgulayan Arsenal yetkilileri, "Ona çok değer veriyoruz. Eğer Oğuzhan'ın bizdeki yüzde 30'luk satış hakkını almak istiyorsanız İngiltere'ye gelin görüşelim" ifadesini kullandı. Beşiktaş yönetiminin bu hafta İngiltere'ye gidip Oğuzhan için masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş, Ozi'yi 2013'te 500 bin Euro'ya alırken, Arsenal'e bir sonraki satıştan yüzde 30'luk pay vermeyi kabul etti. Oyuncunun sözleşmesi yenilense bile bu hak kaybolmuyor.
Arsenal görüşmeye çağırdı
16.08.2017 - 04:58 | Son Güncelleme: 16.08.2017 - 04:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arsenal ,Oğuzhan'ın bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimini, Ada’ya davet etti.
Kaynak: Sabah
Etiketler : oğuzhan özyakup,beşiktaş,
496425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496425.aspx
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