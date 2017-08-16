Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Fenerbahçe’de golcülerin durumu Vardar ile yarın deplasmanında oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesi teknik heyeti endişelendiriyor. Ağrıları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Robin van Persie dün yapılan idmana katılmış olsa da Hollandalının henüz istenen form düzeyine gelemediği malum. Villarreal’den transfer edilen yeni golcü Roberto Soldado da tam anlamıyla hazır değil. Dün takımla ilk antrenmanına çıkan İspanyol golcü, transfer görüşmeleri sebebiyle 6 gün idman yapamamıştı. Aykut Kocaman, UEFA listesine eklenen Soldado’yu Vardar kadrosuna alacak ama tecrübeli golcünün ancak Trabzon maçına hazır olması bekleniyor. Yoklukta forma şansı bulan Ahmethan da görev aldığı karşılaşmalarda göz doldursa da şu ana kadar değil gol atmak henüz kaleye şut çekebilmiş değil.



Sow’a sıkı markaj

Şu ana kadar 6 hazırlık, 3 de resmî maç oynayan Fenerbahçe’nin attığı 10 golün hepsi orta saha ve savunma oyuncularından geldi. 9 maçta 10 gollük kısır bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman henüz bu probleme bir çare üretemedi. Tecrübeli teknik elindeki golcülerle yakından ilgilenip form durumlarını yükseltmeye çalışırken, yönetim de bu mevkiye takviye için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe’nin bir numaralı golcü adayı Moussa Sow. Sarı-lacivertliler, bir kez daha kiralamak istedikleri Senegalli yıldızın Al Ahli’yle yaptığı görüşmeleri yakından takip ediyor. Sow geri dönmek için her yolu denerken, yönetim alternatif isimleri değerlendirmeyi de ihmal etmiyor. Aykut Hoca’nın beklentisi ise golcü transferinin bir an önce netlik kazanması ve Fernandao’nun sağlığına kavuşması.



GIulIano’ya ÖZEL TARİFE

Fenerbahçe, 7 milyon avroya Zenit’ten transfer ettiği Giuliano’nun serbest kalma bedelini 20 milyon avro olarak belirledi. Sarı-lacivertliler 2018 Dünya Kupası’nda boy göstermesi beklenen sambacıyı ucuza kaptırmamak için bu yola başvurdu.



Vardar hocasız

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Makedonya temsilcisi Vardar’da sürpriz bir gelişme oldu. Teknik direktör Goce Sedloski istifa etti. 2015’te göreve gelen ve ligde 2 şampiyonluk gören Sedloski, Avrupa’da Kopenhag’ın ardından ligin ilk haftasında da da Shkendija’ya mağlup olmuştu.



İtalyan hakem

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi play-off’unda Vardar’la oynayacağı ilk maçı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek. Sarı-lacivertliler, Perşembe günü 21:00’de başlayacak karşılaşma için bugün saat 12:00’de Üsküp’e uçacak.



Trabzon’a hücum

Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe uzun bir aradan sonra Saracoğlu’nda kapalı gişe oynamaya hazırlanıyor. Taraftarlar, Kadıköy’de sezonun ilk maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.



Orellana yakın

Emre Mor bekleyişini sürdüren Fenerbahçe, Valencia’yla yollarını ayırmaya hazırlanan Fabian Orellana’yla da yakın temasta. Sarı-lacivertliler, Borussia’dan olumsuz cevap gelmesi hâlinde Şilili sağ açığı kiralayacak.