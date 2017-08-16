Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlıların bu sıralarda rakip yöneticilerin dilinde olmasına Beşiktaş yönetim kanadından cevap var. Kulüp genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, rakip takım yöneticilerinin Beşiktaş ile ilgili açıklamaları ve eleştirilerine değinerek “Beşiktaş, son iki sezonun şampiyon takımı. Meyve veren ağaç taşlanır. Hedef tahtası seçilmesi doğal, ben yadırgamıyorum. Önemli olan bel altına inmeyen tenkitler olması. Bizim buna alışkın olmamız gerekiyor. Orantısız olursa koskoca Beşiktaş Kulübü bunların karşısında sessiz kalmaz. Bizim şu anki tavrımız ‘Efendi Beşiktaş’ şeklinde” dedi.



Daha avantajlıyız

Ürkmezgil, yeni sezonla ilgili de sezon başı olmasına rağmen Beşiktaş’ın ortaya koyduğu futbolun kendisini umutlandırdığını ifade ederek “Çok mükemmel oynamadık ama takımın çok daha iyi olacağına dair güzel işaretler vardı. Futbolumuz olgunlaştıkça takım daha iyi olacak. Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar hazır oluruz. Dört büyükler ve Medipol Başakşehir iyi futbol oynuyor. Bu sezon kendini ispatlamış, oturmuş kadroya sahip ve takım olabilen ekipler başarıyı yakalayacak. Bu nedenle Beşiktaş ve Başakşehir’in avantajı var. Galatasaray ile Fenerbahçe de yeni ve iyi oyuncular transfer etti. Kadro bütünlüğü sağlayan, beraber oynama alışkanlığına sahip takımlar yarışta şanslı olacaklar” diye konuştu.



SEYİRCİSİZ MAÇ

Acı verici

Ahmet Ürkmezgil, Antalya mücadelesinde Beşiktaş taraftarının olmaması konusunda “Ceza, hiçbirimizin kabul etmediği şekilde geldi. Seyircisiz maç Türk futbolu için acı verici bir şey. Çağ dışı bir şekilde oynandı” dedi.