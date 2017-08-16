Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herkes gider, Cenk Tosun kalır, sorumluluğu da her zaman o alır! Ve her sezon da üzerine koyar... Millî forvet kimleri görmedi ki? 2014-15 sezonunda Demba Ba hem partner hem de rakip olan Cenk sonrasında Mario Gomez geçen sezon Aboubakar’ı gördü. Şimdi ise Negredo... Kaldı ki Cenk’in sırasıyla sezonlara göre gol dağılımında da ciddi bir yükseliş (5-8-20) vardı. Sezon başındaki 5 hazırlık maçında fazla etkili olamayan ve 2 golde kalan Cenk, 2 resmî maçta da 2 gol kaydetti. Şimdi bu sezon 35 gol atacağını söyleyen Negredo ile ciddi bir forma rekabetine girecek. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak?



İçeride bir başka

Cenk Tosun’u iç sahada özel kılan bir durum da söz konusu. Yeni yapılan Vodafone Park’taki maçlarda şu ana dek 76 gol atılırken Tosun 18 kere fileleri havalandırdı ve yüzdelik dilimi 23,6’ydı. Lig bazında görüntü böyle ama Avrupa kupalarında da Cenk 7 gole imzasını attı. 14 gollü Oktay Derelioğlu, 12 gollü Bobo, 11 gollü Quaresma ve 9 gollü Pancu’nun hemen gerisinde yer aldı.