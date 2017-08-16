Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir, bu gece saat 21.45’te İspanyol ekibi Sevilla’yı ağırlayacak. Bir önceki turda Belçika temsilcisi Club Brugge takımını elemeyi başaran Başakşehir, İspanya Ligi’ni 4’üncü sırada bitiren güçlü rakibi karşısında ilk maçta sahasında avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Geçtiğimiz sezonu Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli yönetiminde geçiren İspanyol ekibinde, Sampaoli Arjantin Millî Takımı’nın başına geçtikten sonra takımın başına Eduardo Berizzo getirildi.



61,5 milyon avro harcadılar

Sevilla, parlattığı oyuncuları iyi paralara satan bir takım olarak öne çıkıyordu. Bu anlayış bu sezon biraz değişti. İspanyol ekip kadrosuna kattığı 7 oyuncuya toplamda 61,5 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Öte yandan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo dünkü basın toplantısında Başakşehir’in kendileri için zorlu bir rakip olduğunu belirterek, “Rakibimizi iyi tanıyoruz. Son oynadıkları maçları da izledik. Hızlı, sert ve kendilerinden emin oynuyorlar. Zorlu bir kura bana göre ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.