Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle ile BJK Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? gibi aradığınız tüm detaylar bu haberde. Süper Lig'e verilen Millî aranın ardından Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Peki Gençlerbirliği Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Ligde 7 hafta geride kalırken; 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puanla lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan Beşiktaş, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 4 puanda ligin en son sırasına demir atan Gençlerbirliği ile 19 Mayıs Ankara Stadyumunda karşı karşıya geldi. Ligde Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında kaybettiği puanlar yüzünden Galatasaray ile arasında puan farkı açılan Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmaından da 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı. Mücadelenin henüz 16. dakikasında Vedat Muriqi'in golüyle öne geçen Gençlerbirliği, ilk 45 yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarının henüz başında dakikalar 48'i gösterirken Ahmet İlhan Özek'e yaptığı kontrolsüz hareket sonrası doğrudan kırmızı kart gören Babel, takımını bu anlardan itibaren 10 kişi bıraktı. 73'te Aleksander Scekic ile durumu 2-0'a getiren Gençlerbirliği, 87. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan bulduğu gole engel olamadı. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının geniş özeti ve gollerini izlemek için turkiyegazetesi.com.tr bu habere bakabilirsiniz. İşte Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı skoru ve geniş özeti...

GENÇLERBİRLİĞİ 2 - 1 BEŞİKTAŞ MAÇI GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

ROTASYON KÂBUSU

Amaç milli ara sonrası, Monaco maçı öncesi takımı dinlendirmekti ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Beşiktaş maç fazlası olmasına rağmen lider G.Saray'ın 5 puan gerisinde kaldı

Beşiktaş Ankara'da hiç ummadığı 3 puanı bıraktı, zirve yarışında çok büyük bir yara aldı. Dünkü mağlubiyetin, teknik direktör Şenol Güneş'in kadro tercihi nedeniyle geldiğini söylemek zor değil. Tecrübeli teknik adam milli ara sonrası ve Monaco maçı öncesi takımı dinlendirmek istedi ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Beşiktaş dünkü sonuçla bugün Konyaspor'la karşılaşacak olan lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı. Maç başladığında siyah-beyazlıların kulübesinde birbirinden önemli yıldızlar vardı. Quaresma, Adriano, Babbel, Tolgay Arslan gibi... Şilili savunmacı Gary Medel de milli aradan sonra yol yorgunu olduğu için kadroya alınmadı. Durum böyle olunca önceki haftaki Trabzonspor maçı ilk 11'inden 4 değişiklikle çıktı sahaya Beşiktaş.

İstatistikler de yanıldı

Şenol Güneş rakip Gençlerbirliği'nin son sırada bulunmasından dolayı bu rotasyona cesaret etmişti. Ancak yılların tecrübesine sahip olan Mesut Bakkal göreve geldikten sonra daha diri bir Gençlerbirliği ortaya çıkarmıştı. Sonuç olarak Beşiktaş dünkü yenilgiyle şampiyonluk yarışında şimdiden zirveden uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu arada istatistikler de Şenol Güneş gibi dünkü maçta yanıldı. Bazı takımlar için lige verilen milli aralar kâbusa dönerken, bundan en az etkilenen takımlardan biri Beşiktaş'tı oysa. Siyah-beyazlılar son 3 sezondaki 12 milli ara dönüşünde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 29 puan toplamıştı.

Ne yaptın Babel!

Beşiktaş dün Ankara'da resmen kâbusları yaşadı. Maçın daha 16. dakikasında geriye düşen siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna bile giremeyince teknik direktör Şenol Güneş, kulübeye oturttuğu yıldızları sahaya sürdü. Lens'in yerine Quaresma, Negredo'nun yerine de Babel 'kurtarıcı' olarak ikinci 45'ta sahadaki yerini aldı. Ancak Ryan Babel, kontrolsüz bir hareketle ayağını fazla kaldırıp Ahmet İlhan'ın suratına tekme atınca kırmızı kart görerek 2 dakika 35 saniye içinde oyun dışında kaldı. Babel, 2015-16 sezonundan bu yana kenardan gelip en kısa sürede kırmızı gören oyuncu oldu Beşiktaş'ın ligde deplasmanda attığı son 8 golün 4'üne imza atan Babel, gördüğü kırmızı kartla Güneş'in de oyun planlarını altüst etti. Bu arada hakem Halis Özkahya yönettiği son 15 Beşiktaş maçında siyah-beyazlı oyunculara 9 kırmızı kart çıkardı.

İlk 45'te atağımız yoktu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mağlubiyetin takımını eleştirdi. Konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bugün kazanmak için geldiğimiz bir karşılaşmada maçı kaybederek dönüyoruz.. Oyuna yavaş başladık ve tempolu, hızlı oynamayınca rakip bunu iyi kullandı. İkinci yarı on kişi kaldığımızda daha etkili ataklar ve pozisyonlarımız vardı. Maçın başından itibaren temposuz oynamanın zararlarını gördük. İlk 45 dakikada etkili atağımız yoktu. kendi oyunumuzun altında oynayınca maalesef kaybettik. Artık Monaco maçına hazırlanacağız. Yorumlara saygılıyım. Şimdi bizim konuşacak değil çalışacak zamana ihtiyacımız var" dedi.

GEÇEN SEZONDAN 6 PUAN GERİDE

Beşiktaş dün Gençlerbirliği karşısında kötü bir oyunla aldığı mağlubiyetle bu sezon oynadığı 8 maç sonunda 14 puan topladı ve geçen sezonun 6 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar geçen sezon 8.haftada 20 puan almıştı. Şenol Güneş'in takımı 2015-16 sezonunda ise 8. hafta sonunda 19 puan toplamıştı.

Gönül'ün inancı tam

5 ay sonra ilk defa ilk 11'de görev alan Gökhan Gönül, mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın kazanmasıyla fark açılabilir. Beşiktaş olarak bu mağlubiyetin üstesinden geliriz. Benim buna inancım tam. bugünden itibaren Monaco maçına odaklanacağız. Siz istediğiniz yorumu yapabilirsiniz" dedi.

Oğuzhan itiraf etti

Dün 19 pas hatası yapan Oğuzhan Özyakup maç sonrası kötü oynadığını söyledi. Yıldız oyuncu, "Gençlerbirliği çok iyi kapandı, biz de o boşlukları bulmak için çok ağır davrandık. Çok pas hatası yaptım. Kanattan gitsek daha iyi olacaktı sanırım ama ortadan gitmeye çalıştık. Kötü oynadık. Çalışmamız gerekiyor" dedi.

Bakkal takımını övdü

Beşiktaş'ı deviren Gençlerbirliği'nin hocası Mesut Bakkal, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Kafamızda oynadığımız maçın aynısı oldu bugün. 118km koşu mesafesi var. Böyle olunca baş edersin tabii. Sabırlı ve taktiğe bağlı oyuncularım var. Hepsini tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

Kartal öne geçemiyor

Beşiktaş, Süper Lig'deki son üç maçında sahadaki toplam 225 dakikanın sadece 29'unda önde oynayabildi. Gençlerbirliği karşısında da maçın 16. dakikasında geriye düşen siyah-beyazlılar kalan dakikalarda tabelayı dengeleyemedi.

Orta yok, şut yok!

Beşiktaş, başkentteki istatistikleriyle şaşırttı. G.Birliği karşısında etkili olamayan Kara Kartal, ilk 45'te kaleye isabetli şut çekemedi, 7 ortadan sadece birinde isabet tutturabildi. Yüzde 69'la topa hâkim olan Beşiktaş pozisyon üretemedi.

8 maçta 5 kırmızı!

Beşiktaş bu sezona çok 'kırmızı' başladı. Siyah-beyazlılar bu sezon çıktığı 8. maçta 5. defa kırmızı kartla cezalandırıldı. Babbel'in dün oyuna girer girmez ihraç edilmesinden önce Karabük maçında Dusko Tosic, Fenerbahçe deplasmanında da Quaresma, Atiba ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart görmüştü.

GÜNEŞ 3'LEDİ!

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde ilk defa ligde üst üste 3 maçı kazanamadı. Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile de Dolmabahçe'de 2-2 berabere kalarak 5 puan kaybetmişti. Beşiktaş, G.Birliği deplasmanında da hayal kırıklığına uğradı.