Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle! Lige verilen Millî aranın ardından sarı-kırmızılı taraftarların en çok takip ettiği konu bu! Süper Lig'e verilen Millî aranın ardından lider Galatasaray, Atiker Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Konya GS maçı geniş özeti ve golleri gibi detaylar bu haberde yer alıyor. Ligde oynadığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puanla 1. sıraya demir atan Galatasaray, Konyaspor deplasmanından galip gelerek haftayı kayıpsız kapatıyor. 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 7 puanda 14. sırada bulunan Konyaspor ise güçlü rakibi Galatasaray karşısında puansız ayrılıyor. Konya Torku Stadyumunda oynanan Atiket Konyaspor Galatasaray mücadelesi, saat 19:30 itibarıyla beIN Sports'tan şifreli olarak yayınlandı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, 54. dakikada sahneye çıkan golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, skoru 1-0'a getirdi. Ali Turan'ın Gomis'in şutunda arkadan yaptığı müdahalenin ardından Özgür Yankaya, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Bafetimbi Gomis, kendisinin ve takımının ikinci golünü penaltıdan attı. Mücadelenin geride kalan dakikalarında da gol sesi çıkmayınca lider Galatasaray, 3 puanı 2 golle alarak puanını 22'ye çıkardı. İşte Konyaspor Galatasaray maçının geniş özeti ve golleri...

KONYASPOR 0-2 GALATASARAY MAÇININ GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

78'GOL Gomis, penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getiriyor

54'GOL Galatasaray, Bafetimbi Gomis ile 1-0 öne geçiyor. Selçuk İnan'ın savunma arkasına havadan harika pasında topu kontrol eden Bafetimbi Gomis kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda şutunu çekiyor ancak kaleci Serkan Kırıntılı topu çeliyor. Dönen topa Younes Belhanda penaltı noktasından vuruyor fakat savunmaya çarpan top Bafetimbi Gomis'in önüne düşüyor. Sol çaprazdan sol ayağıyla çok sert vuran Bafetimbi Gomis topu filelerle buluşturuyor.

52'Selçuk İnan'ın uzun pasında sağ kanatta hareketlenen Mariano Filho ortalıyor, arka direğe koşu yapan Younes Belhanda gelişine vuruyor fakat Younes Belhanda'nın ayağına oturmayan top yandan auta gidiyor.

51'Ömer Ali Şahiner'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmada Maicon topu kafayla karşılıyor.

49'Selçuk İnan'ın uzaklaştırmak istediği top ceza yayının sol tarafındaki Jens Jonsson'un önünde kalıyor. Jens Jonsson'un sert vuruşu savunmadan dönüyor.

46'Hakem Özgür Yankaya işaretini veriyor ve ikinci yarıya Atiker Konyaspor başlıyor.

45'Hakem Özgür Yankaya ilk yarının sona erdiğini belirten düdüğü çalıyor. Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gidiyor.



I.Y.Hakem Özgür Yankaya ilk yarının sona erdiğini belirten düdüğü çalıyor. Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gidiyor.

45'Karşılaşmanın ilk yarısına en az 1 dakika ilave ediliyor.

32'Maçtaki ilk oyuncu değişikliği hamlesi Igor Tudor'dan geliyor. Selçuk İnan oyuna girerken Garry Rodrigues oyundan çıkıyor.

24'Maçtaki ilk sarı kart Badou Ndiaye'ye çıkıyor. Badou Ndiaye, rakibi Musa Araz'ı arkadan yaptığı müdahaleyle durdurmuştu.

21'Ömer Ali Şahiner ile girdiği verkaç sonrasında topla buluşan Patrick Friday Eze için bayrak havaya kalkıyor.

19'Orta alanda Badou Ndiaye'den kaptığı topla süratle rakip kaleye doğru ilerleyen Mehdi Bourabia, ceza sahasına girmeden sert vuruyor fakat top kaleyi bulmuyor.

18'Iasmin Latovlevici'nin arkasına atılan pasa hareketlenen Nejc Skubic'in ortasında top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

13'Nejc Skubic'in son çizgiye inip yaptığı ortaya altıpas içinde yükselen Musa Araz, kaleci Fernando Muslera'ya faul yapıyor.

4'Sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Moryke Fofana ceza sahasına ortalıyor fakat savunmada Maicon Roque son anda ayak koyuyor ve topu kornere gönderiyor.

1'Hakem Özgür Yankaya maçın ilk düdüğünü çalıyor ve karşılaşmaya Galatasaray başlıyor.

M.Ö.Galatasaray, bu maçla Süper Lig tarihinde 11 yabancı ile sahaya çıkan ilk takım olacak.

M.Ö.Ev sahibi Atiker Konyaspor'da cezalı olan Ferhat Öztorun ile sakat olan Amir Hadziahmetovic ve Abdou Traore bu karşılaşmada kadroda yer almıyor.

M.Ö.Konuk ekip Galatasaray cephesinde ise sakat olan Tolga Ciğerci bu karşılaşmada kadroda yer almıyor.

M.Ö.Ev sahibi Atiker Konyaspor, 7 hafta sonunda aldığı 2 galibiyet 1 beraberlik sonucu elde ettiği 7 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.

M.Ö.Konuk ekip Galatasaray ise 7 hafta sonunda 6 galibiyet 1 beraberlik sonucu elde ettiği 19 puanla ligde zirvede yer alıyor.

M.Ö.İki takımın bu karşılaşmaya kadar aralarında yaptıkları 35 müsabakanın 2'sini Atiker Konyaspor, 28'ini Galatasaray kazanırken 5 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

M.Ö.Ev sahibi Atiker Konyaspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de 21 maçtır yenemiyor. Yeşil beyazlı ekip, rakibi karşısında en son 14 sene önce galip gelebilmişti.

M.Ö.Konuk ekip Galatasaray ise Süper Lig'de toplamda 11 maçtır yenilmiyor.

M.Ö.Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

M.Ö.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19:30'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

M.Ö.Konyaspor'un 11'i: Serkan, Milosevic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Skubic, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Musa Araz, Fofana, Patrick Friday Eze.

M.Ö.Galatasaray'ın 11'i belli oldu: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda, Gomis.

M.Ö.Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile Galatasary karşı karşıya geliyor...

Süper Lig'in 8. haftasına namağlup lider giren Galatasaray, unvanını Konya deplasmanında da devam ettirdi. Lidere 3 puanı getiren isim attığı 2 golle Gomis oldu. 2 hafta aradan sonra gol sayısını 9'a çıkaran Franzsız golcü, Göztepeli Jahovic'i gol krallığı yarışında yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olan lider Galatasaray namağlup unvanını Gomis’in golleriyle devam ettirdi: 0-2

Bu galibiyet sonrası Galatasaray puanını 22’ye çıkarırken Atiker Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Sarı-kırmızılı ekip, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda maça 11 yabancı futbolcuyla çıktı. Galatasaray böylece Süper Lig tarihinde 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıkan ilk takım oldu.

Selçuk: "Taraftarların canları sağ olsun"

Süper Kupa finalindeki saha olayları sebebiyle Süper Lig'de 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor, Galatasaray maçını da seyircisiz oynadı.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikası orta saha mücadelesi ve karşılıklı ataklarla geçti. Genellikle Galatasaray'ın topa hakim olduğu ilk 20 dakikada her iki kalede de tehlikeli bir pozisyon oluşmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya lider Galatasaray iyi başladı. İleri uçta Gomis ile etkili olan sarı-kırmızılılar, çok geçmeden skor üstünlüğünü eline geçirdi. 54. dakikada sahneye çıkan Gomis attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL: Selçuk İnan'ın ara pasına hareketlenen Gomis'in ceza sahası içinden vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Topu önünde bulan Belhanda'nın vuruşunda ise meşin yuvarlak bu kez savunmaya çarparak, Gomis'in önüne düştü. Fransız futbolcu, sert şutla topu ağlara yolladı.

Golden sonrada oyun üstünlüğünü elinde tutan Galatasaray, Atiker Konyaspor’a gol şansı tanımadı. Sarı-kırmızılı ekipte bir kez daha sahneye çıkan Bafetimbi Gomis penaltıdan attığı golle farkı 2’ye çıkardı: 0-2

GOL: Çalımlarla ceza sahasına giren Gomis, Ali Turan'ın müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Gomis, penaltı vuruşunda topu filelerle buluşturdu.

Kalan dakikalarda Atiker Konyaspor’un farkı azaltma çabaları sonuç vermedi ve lider Galatasaray, Konya deplasmanından da 3 puanla dönerek namağlup unvanını devam ettirdi: 0-2

ATİKER KONYASPOR: 0 - GALATASARAY: 2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Serkan Ok

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Jonsson (Dk. 77 Manyama), Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Filipovic, Mehdi, Milosevic, Musa Araz, Fofana (Dk. 72 Ezekiel), Eze (Dk. 66 Evouna)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici (Dk. 78 Serdar Aziz), Fernando, Ndiaye, Rodrigues (Dk. 31 Selçuk İnan), Belhanda, Feghouli, Gomis (Dk. 80 Eren Derdiyok)

Goller: Dk. 54 ve 76 (Penaltıdan) Gomis (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ndiaye (Galatasaray), Dk. 60 Jonsson, Dk 76 Ali Turan (Atiker Konyaspor)