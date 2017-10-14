Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle ve Başakşehir Alanyaspor maçı kaç kaç bitti gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'e verilen Millî aranın ardından Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda karşı karşıya geldi. Başakşehir Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri ile Başakşehir Alanyaspor maçı skor bilgileri de bu haberde yer alıyor. Başakşehir, 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puanda 5. sırada bulunuyordu. Aytemiz Alanyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puanda 8. sırada yer alıyordu. Alanyaspor, zorlu Başakşehir deplasmanından eli boş dönüyor. Başakşehir ise güçlü rakibini kendi evinde devirerek haftayı kayıpsız kapatıyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Başakşehir Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri bu haberde...

BAŞAKŞEHİR 2-1 ALANYASPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

10'GOOOLL!! Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

18'GOOOLL!! Emre Belözoğlu skora dengeyi getiriyor.

56' GOOOLL!! Emmanuel Adebayor Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 2-1 yenerek bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti.

Böylece Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serilerini de 26 maça çıkartarak rekorlarını gelişitrmeyi sürdürdü.

İLK YARI 1-1 TAMAMLANDI

Maça hızlı başlayan Alanyaspor, Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Volkan Babacan'dan seken topun ağlara gitmesi ile 1-0 öne geçti. 18. dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya da çarparak filelere gitti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Emmanuel Adebayor'un 56. dakikada attığı golle öne geçen Başakşehir, karşılaşmayı bu skorla kazanmayı başardı.

EMRE BELÖZOĞLU SAKATLANDI

Maçın 27. dakikasında sakatlanan Emre Belözoğlu, yerini Gökhan İnler'e bıraktı. Emre'nin önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği henüz bilinmiyor.

Başakşehir bu galibiyetle 16 puana ulaşırken; Alanyaspor 10 puanda kaldı.