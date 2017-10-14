Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’deki son iki maçından 1 puanla ayrılan ve lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşen Beşiktaş, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu ve galibiyet hasretini üç maça çıkardı. Salı günü oynanacak Monaco maçını da düşünen Şenol Güneş’in Lens ve Negredo’ya ilk 11’de şans verdiği maçta ikinci yarıda oyuna giren Babel’in 48’de kırmızı kart görmesiyle maçın neredeyse bir devresini 10 kişi oynayan Beşiktaş, futboluyla da taraftarlarını tatmin edemedi. Oldukça düşük bir tempoda başlayan maçta dengeyi bozan gol Gençlerbirliği’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’den geldi. Kırmızı-siyahlı takımın sağ kanattan gelişen atağında Ahmet İlhan’ın şutu Fabri’den sekerken, arka direkte tamamlayan Muriqi 16. dakikada takımını öne geçirdi: 1-0. 23’te Lens’in müsait pozisyonda yaptığı vuruş dışarı çıkınca ilk yarı Gençlerbirliği üstünlüğüyle sona erdi.



Penaltı golü yetmedi

İkinci yarıya Lens ve Negredo’nun yerine Quaresma ve Babel ile başlayan Şenol Güneş karşılaşmaya sol kanatta başlayan Cenk’i de santrfor bölgesine çekti. Ancak Babel’in atılması tecrübeli hocanın bütün planları bozdu. 48’de Ahmet İlhan’ın kafasına kontrolsüz bir müdahalede bulunan Hollandalı doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 70’te Serdar Özkan’ın uzaktan şutunda Fabri gole izin vermedi. Gençlerbirliği 73’te farkı ikiye çıkardı. Pepe’den seken topla buluşan Rantie müsait pozisyonda pası aldığı Scekic’i gördü, Karadağlı oyuncu da kariyerinin en kolay gol vuruşlarından birini yaptı: 2-0. Maçın 87’nci dakikasında Quaresma’nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Cenk güzel bir penaltı vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-1. Ancak bu gol siyah-beyazlılara yeterli olmadı ve karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi G.Birilği oldu.

Ne yaptın Babel!

Beşiktaş dün Ankara’da resmen kâbusları yaşadı. Maçın daha 16. dakikasında geriye düşen siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna bile giremeyince teknik direktör Şenol Güneş, kulübeye oturttuğu yıldızları sahaya sürdü. Lens’in yerine Quaresma, Negredo’nun yerine de Babel ‘kurtarıcı’ olarak ikinci 45’ta sahadaki yerini aldı. Ancak Ryan Babel, kontrolsüz bir hareketle ayağını fazla kaldırıp Ahmet İlhan’ın suratına tekme atınca kırmızı kart görerek 2 dakika 35 saniye içinde oyun dışında kaldı. Babel, 2015-16 sezonundan bu yana kenardan gelip en kısa sürede kırmızı gören oyuncu oldu Beşiktaş’ın ligde deplasmanda attığı son 8 golün 4’üne imza atan Babel, gördüğü kırmızı kartla Güneş’in de oyun planlarını altüst etti.



İlk 45’te atağımız yoktu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mağlubiyetin takımını eleştirdi. Konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Bugün kazanmak için geldiğimiz bir karşılaşmada maçı kaybederek dönüyoruz.. Oyuna yavaş başladık ve tempolu, hızlı oynamayınca rakip bunu iyi kullandı. İkinci yarı on kişi kaldığımızda daha etkili ataklar ve pozisyonlarımız vardı. Maçın başından itibaren temposuz oynamanın zararlarını gördük. İlk 45 dakikada etkili atağımız yoktu. kendi oyunumuzun altında oynayınca maalesef kaybettik. Artık Monaco maçına hazırlanacağız. Yorumlara saygılıyım. Şimdi bizim konuşacak değil çalışacak zamana ihtiyacımız var” dedi.



Beşiktaş, ligde oynadığı 8 maç sonunda 14 puan topladı ve geçen sezonun 6 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar geçen sezon 8. haftada 20 puan almıştı. Şenol Güneş’in takımı 2015-16 sezonunda ise 8. hafta sonunda 19 puan toplamıştı.

8 maçta 5 kırmızı!

Beşiktaş bu sezona çok ‘kırmızı’ başladı. Siyah-beyazlılar bu sezon çıktığı 8. maçta 5. defa kırmızı kartla cezalandırıldı. Babbel’in dün oyuna girer girmez ihraç edilmesinden önce Karabük maçında Dusko Tosic, Fenerbahçe deplasmanında da Quaresma, Atiba ve Oğuzhan kırmızı kart görmüştü.



Babel kötü niyetli değildi

Gençlerbirliği’nin kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek, 2-1 kazandıkları maçtan sonra konuştu. Başarılı oyuncu, Babel’in suratına gelen tekmesiyle ilgili olarak, “Babel’in kötü niyetli olmadığını biliyorum. Ama maçın kırılma anıydı” dedi.



Kartal öne geçemiyor

Beşiktaş, Süper Lig’deki son üç maçında sahadaki toplam 225 dakikanın sadece 29’unda önde oynayabildi. Gençlerbirliği karşısında da maçın 16. dakikasında geriye düşen siyah-beyazlılar kalan dakikalarda tabelayı dengelemek için çalıştı ancak başarılı olamadı.