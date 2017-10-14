Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8. haftasında Kardemir Karabükspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada taraflar gol pozisyonu üretmekte epey zorlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Karabükspor 10 kişi kaldı. 56. dakikada Paul Papp'ın Deniz Türüç'e sağ taç çizgisi üzerinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Şansalan, Paul Papp'a ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Bir kişi eksik rakibine karşı üstünlük kuran Kayserispor bu fırsattan faydalanmak istedi ancak son vuruşlar yetersiz kalınca gol sesi çıkmadı.

Mücadelede eşitliği bozan taraf Kardemir Karabükspor oldu. Kerim Zengin'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan İlhan Depe hızla ilerleyerek pasını ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Gabriel Torje'nin 77. dakikada penaltı noktası yakınında bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda top Silviu Lung'un sağından ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda Kayserispor'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince maç Karabükspor'un tek golüyle noktalandı.

Bu sonucun ardından 4 haftadır puan yüzü göremeyen Kardemir Karabükspor bu seriye son verdi. Ligde iyi bir grafik çizen Kayserispor ise ilk hafta Galatasaray mağlubiyetinden sonra ilk kez kaybetti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

Kardemir Karabükspor: Rybka, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Papp, Grozav (Dk. 74 İlhan Depe), Torje, Poko, Tanase (Dk. 64 Ibanez), Ceyhun Gülselam, Yatabare (Dk. 39 Seleznov)



Kayserispor: Lung, Lopes, Levent Gülen, Kucher, Atila Turan, Mendes (Dk. 46 Boldrin), Şamil Çinaz (Dk. 85 Stojiljkovic), Deniz Türüç, Badji, Güray Vural (Dk. 71 Gyan), Umut Bulut

Gol: Dk. 77 Torje (Kardemir Karabükspor)

Kırmızı kart: Dk. 56 Papp (Kardemir Karabükspor)



Sarı kartlar: Dk. 32 Şamil Çinaz (Kayserispor), Dk. 53 Tanase, Dk. 90 Barış Başdaş, Dk. 90+5 Ceyhun Gülselam (Kardemir Karabükspor)