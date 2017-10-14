Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8. haftasında Antalya Stadı'nda oynanan mücadele Göztepe, Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam etti.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 8 ve 19. dakikalarda Adis Jahovic, 90+2. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Makedon forvet, attığı bu gollerle 8. maçında 9. golünü atmış oldu ve gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

Son sıralardan kurtulamayan Antalyaspor'un tek golünü ise 27. dakikada Maicon attı.

Sezon başında Maicon, Nasri ve Menez gibi flaş transferlerle adından söz ettiren Antalyaspor, bu sonucun ardından 6 puan ile 17. sırada kaldı. Bu sene çıktığı Süper Lig'de harika bir performans gösteren Göztepe ise 8. haftada 5. galibiyetini aldı ve 16 puanla 2. sıraya yükseldi.

Antalyaspor, gelecek hafta yine kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Göztepe ise İzmir'de Alanyaspor'u ağırlayacak.