Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren takımları sıralarken Tottenham'dan "Harry Kane" takımı olarak bahsetmişti. Bu nitelemeye Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino'dan tepki geldi.

"PEP HEYECANLANMIŞ OLABİLİR AMA TOTTENHAM KANE'DEN İBARET DEĞİL"

Guardiola'nın, takımına saygısızlık yaptığını düşünen Arjantinli menajer; "Pep'i çok iyi tanıyorum. Chelsea galibiyeti sonrası çok heyecanlanmış olmalı. Ancak bu bize saygısızlık yapabileceği anlamına gelmez. Tottenham sadece Harry Kane'den ibaret değil." ifadelerini kullandı.

"BEN HİÇBİR ZAMAN BARCELONA'YA MESSİ TAKIMI DEMEDİM"

İspanyol hocanın tavrını ona yakıştıramadığını dile getiren Pochettino, "Guardiola Barcelona tarihinin en önemli isimlerinden biri. Ancak ben Barcelona'ya hiçbir zaman "Messi Takımı" demedim. Guardiola'nın hakkını her zaman teslim ettim. Kendisinden de aynı yaklaşımı beklerdim" dedi.

GUARDİOLA: İNGİLİZCEM PEK İYİ DEĞİL

Guardiola ise yanlış anlaşıldığını savundu. Kariyeri boyunca hiçbir menajere saygısızlık etmediğini söyleyen Guardiola; "İngilizcem pek iyi olmadığı için kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Sadece Harry Kane'in, Tottenham için önemine dikkat çekmek istemiştim. Herkes beni çok iyi tanıyor. Özellik de basın toplantısında rakip menajerlere asla saygısızlık yapmam. Aksine Pochettino ve Tottenham'ı çok beğeniyorum" diye konuştu.