Karademir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, oyuncuları Gabriel Torje’nin evli olmadığı ve oğlunun bulunmadığını belirterek, sosyal medya üzerinden hızla yayılan ve haberlere konu olan ölüm olayının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Karabükspor’dan o iddialara yalanlama
14.10.2017 - 19:10 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kardemir Karabükspor’un, Kayserispor’u 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Gabriel Torje’nin maç esnasında oğlunun öldüğü yönde sosyal medyada yapılan haberlere kulüpten yalanlama geldi.
Etiketler : karabükspor,süper lig,torje,
511296 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/511296.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
4
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
5
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
6
Akhisarspor
7
4
1
2
8
9
-1
13
7
Fenerbahçe
7
3
2
2
14
11
3
11
8
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
9
Trabzonspor
7
2
3
2
16
15
1
9
10
Bursaspor
7
3
0
4
13
12
1
9
11
Sivasspor
7
3
0
4
11
12
-1
9
12
Malatyaspor
7
2
2
3
13
14
-1
8
13
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
14
Kasımpaşa
7
2
2
3
10
13
-3
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
7
1
1
5
9
17
-8
4
8. Hafta Maçları
13.10.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Beşiktaş
14.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Kayserispor
14.10.2017
Antalyaspor 1 - 3 Göztepe
14.10.2017
Atiker Konyaspor 0 - 2 Galatasaray
15.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
15.10.2017
Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
15.10.2017
Trabzonspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
15.10.2017
Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
16.10.2017
Bursaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
4
Altınordu
7
4
1
2
16
9
7
13
5
Ç. Rizespor
7
4
1
2
16
13
3
13
6
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
7
Adanaspor
7
4
0
3
8
10
-2
12
8
Ankaragücü
7
3
2
2
9
7
2
11
9
Adana Demirspor
7
3
2
2
11
11
0
11
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Boluspor
7
2
2
3
9
8
1
8
13
Samsunspor
7
2
2
3
5
8
-3
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Eskişehirspor
7
1
4
2
12
14
-2
7
16
Grandmedical Manisaspor
7
2
0
5
10
13
-3
6
17
Denizlispor
7
1
1
5
7
14
-7
4
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4