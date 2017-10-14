Karademir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, oyuncuları Gabriel Torje’nin evli olmadığı ve oğlunun bulunmadığını belirterek, sosyal medya üzerinden hızla yayılan ve haberlere konu olan ölüm olayının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.