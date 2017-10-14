Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karademir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, oyuncuları Gabriel Torje’nin evli olmadığı ve oğlunun bulunmadığını belirterek, sosyal medya üzerinden hızla yayılan ve haberlere konu olan ölüm olayının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.