Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'de lider Manchester City, evinde Gabriel Jesus, Kevin de Bruyne ve Raheem Sterling'in yıldızlaştığı maçta rakibi Stoke City'i 7-2 mağlup etti.



Manchester City'nin gollerini 17. ve 55. dakikada Jesus, 19. dakikada Raheem Sterling, 27. dakikada David Silva, 60. dakikada Fernandinho, 62. dakikada Leroy Sane ve 79. dakikada Bernardo Siva kaydetti. Öte yandan İngiliz yıldız Sterling ve Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne ikişer asist ile damga vurdu. Stoke City'de ise golleri 44. dakikada Mame Biram Diouf, 47. dakikada Kyle Walker kendi kalesine attı.





Bu sonuçla Manchester City puanını 22 yaptı ve M.United ile farkı 2'ye yükseltti. Stoke City 8 puanla 15. sırada yer aldı.