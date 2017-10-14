Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 2-1 yenildi. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, “Başakşehir’i tebrik ederim. Maça iyi başladık. 1-0 öne geçtik. Bireysel iki hata yaparak geri düştük. Ofansif bir oyun oynadık. İyi bir takıma karşı oynadık. Beraberlikte çıkarabilirdi. Maçın adaleti beraberlikti” diye konuştu.
Safet Susic: Maçın adaleti beraberlikti
14.10.2017 - 22:07 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 22:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Medipol Başakşehir mağlubiyetinden sonra yaptığı açıklamada bireysel hatalardan iki gol yediklerini söyleyerek, “Maçın adaleti beraberlikti” dedi.
Etiketler : Aytemiz Alanyaspor,Safet Susic,Medipol Başakşehir,
511325 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/511325.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
4
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
5
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
6
Akhisarspor
7
4
1
2
8
9
-1
13
7
Fenerbahçe
7
3
2
2
14
11
3
11
8
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
9
Trabzonspor
7
2
3
2
16
15
1
9
10
Bursaspor
7
3
0
4
13
12
1
9
11
Sivasspor
7
3
0
4
11
12
-1
9
12
Malatyaspor
7
2
2
3
13
14
-1
8
13
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
14
Kasımpaşa
7
2
2
3
10
13
-3
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
7
1
1
5
9
17
-8
4
8. Hafta Maçları
13.10.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Beşiktaş
14.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Kayserispor
14.10.2017
Antalyaspor 1 - 3 Göztepe
14.10.2017
Atiker Konyaspor 0 - 2 Galatasaray
15.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
15.10.2017
Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
15.10.2017
Trabzonspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
15.10.2017
Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
16.10.2017
Bursaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
4
Altınordu
7
4
1
2
16
9
7
13
5
Ç. Rizespor
7
4
1
2
16
13
3
13
6
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
7
Adanaspor
7
4
0
3
8
10
-2
12
8
Ankaragücü
7
3
2
2
9
7
2
11
9
Adana Demirspor
7
3
2
2
11
11
0
11
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Boluspor
7
2
2
3
9
8
1
8
13
Samsunspor
7
2
2
3
5
8
-3
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Eskişehirspor
7
1
4
2
12
14
-2
7
16
Grandmedical Manisaspor
7
2
0
5
10
13
-3
6
17
Denizlispor
7
1
1
5
7
14
-7
4
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4