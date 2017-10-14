Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 2-1 yenildi. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, “Başakşehir’i tebrik ederim. Maça iyi başladık. 1-0 öne geçtik. Bireysel iki hata yaparak geri düştük. Ofansif bir oyun oynadık. İyi bir takıma karşı oynadık. Beraberlikte çıkarabilirdi. Maçın adaleti beraberlikti” diye konuştu.