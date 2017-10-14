Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Araujo, mağlubiyetlerin ardından konuşmanın zor olduğunu söyledi.

Maçın başında gelen erken golle mağlup duruma düştüklerini aktaran Araujo, “Daha sonra frikikte Diego’nun pozisyon hatasından ikinci golü yedik. 10 kişi kalınca takımımız daha da zorlandı. 60 dakika gol yollarında etkili olmaya çalıştık. Çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Hakem faktörü vardı. Eto’o’nun penaltı pozisyonu var. Maçın genelinde iyi oynadık. Takımımın oyunundan memnunum. Bu şekilde oynamaya devam edersek Antalyaspor’un geleceği parlak olacaktır” diye konuştu.