Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Araujo, mağlubiyetlerin ardından konuşmanın zor olduğunu söyledi.
Maçın başında gelen erken golle mağlup duruma düştüklerini aktaran Araujo, “Daha sonra frikikte Diego’nun pozisyon hatasından ikinci golü yedik. 10 kişi kalınca takımımız daha da zorlandı. 60 dakika gol yollarında etkili olmaya çalıştık. Çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Hakem faktörü vardı. Eto’o’nun penaltı pozisyonu var. Maçın genelinde iyi oynadık. Takımımın oyunundan memnunum. Bu şekilde oynamaya devam edersek Antalyaspor’un geleceği parlak olacaktır” diye konuştu.
'Takımımdan memnunum'
14.10.2017 - 22:09 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, mağlubiyetin ardından konuşmazın zor olduğunu belirterek, 10 kişi kalan takımının oyunundan gelecek adına umutlu olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Araujo, mağlubiyetlerin ardından konuşmanın zor olduğunu söyledi.
Etiketler : Antalyaspor,Leonardo Araujo,
511326 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/511326.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
4
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
5
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
6
Akhisarspor
7
4
1
2
8
9
-1
13
7
Fenerbahçe
7
3
2
2
14
11
3
11
8
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
9
Trabzonspor
7
2
3
2
16
15
1
9
10
Bursaspor
7
3
0
4
13
12
1
9
11
Sivasspor
7
3
0
4
11
12
-1
9
12
Malatyaspor
7
2
2
3
13
14
-1
8
13
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
14
Kasımpaşa
7
2
2
3
10
13
-3
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
7
1
1
5
9
17
-8
4
8. Hafta Maçları
13.10.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Beşiktaş
14.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Kayserispor
14.10.2017
Antalyaspor 1 - 3 Göztepe
14.10.2017
Atiker Konyaspor 0 - 2 Galatasaray
15.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
15.10.2017
Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
15.10.2017
Trabzonspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
15.10.2017
Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
16.10.2017
Bursaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
4
Altınordu
7
4
1
2
16
9
7
13
5
Ç. Rizespor
7
4
1
2
16
13
3
13
6
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
7
Adanaspor
7
4
0
3
8
10
-2
12
8
Ankaragücü
7
3
2
2
9
7
2
11
9
Adana Demirspor
7
3
2
2
11
11
0
11
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Boluspor
7
2
2
3
9
8
1
8
13
Samsunspor
7
2
2
3
5
8
-3
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Eskişehirspor
7
1
4
2
12
14
-2
7
16
Grandmedical Manisaspor
7
2
0
5
10
13
-3
6
17
Denizlispor
7
1
1
5
7
14
-7
4
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4