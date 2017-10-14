Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 8. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Hafta içinde antrenmanlarda oyuncularımızın iştahı çok iyiydi. Bugün de oyun öyle başladı. Maç öncesi yatığımız tespitlerde ligin geçiş oyunlarını iyi oynayan, Vagner Love gibi oyunculara sahip olduğunu, ön tarafının 15 gol attığını biliyorduk. Set oyununu iyi oynamamız gerekiyordu. Oyun da öyle başladı. 1. saniyede golü bulabilirdik. Emre’nin attığı golle geri düştük. Son haftalarda bu kadar topa sahip olup, bu kadar pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum. 1-1 iken kaptan sakatlandı. Golü bulduk. Alanyaspor en az savunma yapan takımlardan biri. Bizim oynadığımız maçlarda 60, 62 dakika oyunda kalıyor. Bugün de 61 dakika oyunda kaldı. Oyunu koparmamız gereken durumlarda 22 tane top kaybı yaptık. 14 şut attık. Göztepe’nin ardından Alanyaspor’u da yenmek önemliydi. Yoğun haftaya girerken bu galibiyet önemliydi. Takım iyi oynadı. Adebayor iyi oynadı. Alanyaspor başarılar diliyorum. Takımıma da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Avcı, sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu’nun son durumu hakkında da bilgi vererek, “Spazm gibi duruyor. Çok önemli bir şey değil. Pazartesi ya da salı günü belli olur” şeklinde konuştu.