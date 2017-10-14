Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, hepsi birbirinden değerli oyuncularla kazanmanın daha keyifli olduğunu kaydetti.

Oyuncularının gayretlerinin sahada meyvesini almanın çok iyi olduğunu dile getiren Tuna, ilk yarı hem rakibin hem kendilerinin gol yediğini hatırlattı.

Kazanmak isteyen bir rakibe karşı iyi oynadıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini kaydeden Tamer Tuna, “Rakip evinde kazanmak istiyordu. Rakibin alanlarını iyi daralttık ve takım bütünlüğüne engel olduk. İlk yarı 2-0 öne geçtik. Rakibimiz eksik kalınca ve geride olunca ofansif oyuncularını oyuna aldı. Biz de bugüne kadar kalemize en yakın oyunu oynadık. Bunun temel nedeni oyun anlayışıydı. Hataların olduğu bir maçı galibiyetle tamamladık. Buradan kazanarak ayrılmak güzel” diye konuştu.

Galibiyeti sakatlığı bulunan Hakan Cinemre’ye armağan ettiklerini ifade eden Tuna, bundan sonra da kazanarak yollarına devam etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Ligde sürekli olan bir Göztepe"

Tuna, bir gazetecinin 'Avrupa hedefiniz olur mu?' şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi:

“Hedeflerle alakamız yok. Her maçımızı sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Bütün planlarımızı ona göre yapıyoruz, hafta hafta ilerliyoruz. Göztepe’nin tabii ki ligde bir sıralaması olacaktır. Bulunduğumuz nokta Göztepe’in değeri, geçmiş yıllardaki başarıyı yakalama adına hem taraftarın yeniden kendine gelmesi hemde takımı sahiplenmesi, hem de ilerisi adına önemli adım olacaktır. Göztepe’nin ligde oluşu devamlı olmalıdır. Seneye de ligde olan bir Göztepe için mücadele ediyoruz.”

Tuna, sakatlıktan gelen Ömer'in golle geri gelmesinin takımı adına sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.