Maçtan dakikalar
12. dakikada Del Vale’nin ceza sahasının sol çizgisinden vurduğu topu kaleci kornere çeldi
16. dakikada ceza sahasının dışından serbest vuruş kazanan Giresunspor'da Korhisko’nun vuruşu üstten auta çıktı.
18. dakikada gelişen Gazişehir’in atağında Yasin’in düzgün vuruşunu Anıl yumruklayarak uzaklaştırdı.
32. dakikada sol kanatan gelişen Gazişehir atağında Muhammet Reis’in Gökhan’a indirdiği topu Gökhan Del Vale’ye bıraktı. Del Vale topu ağlarla buluşturdu. 1-0
49. dakikada ceza sahası hemen dışından kullanılan serbest vuruşta Çağların vuruşunda top tam köşeye gitti. 1-1
68. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında sağdan yapılan ortaya Webo kafayı vurdu top kalecide kaldı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Özgür Ertem xx,Mehmet Kaan Bingül xx
Gazişehir Gaziantep: Stachowiak xx, Yasin xx, Ahmet Kesim xx, Sinan xx, Gökhan xx, Mehmet Erdem xx, Muhammet Reis xx (Kabasale dk. 83 ?), Murat Ceylan xx, Zec xx (Özgür Can dk. 78 x, Webo xx, Del Vale xx (Okan dk. 66 x)
Yedekler: Necati, Ali, Samican, Özgür Özkaya, Cihat, Himmet
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Akın Çorap Giresunspor: Anıl xx, Berkan xx, Özgür Yılmaz xx, Hüsamettin xx, Dodo xx, Dimitriadis xx, Fatih xx (Recep dk. 46 x), Dmytro Korkishko xx (Mehmet dk. 46 xx), Dialiba xx (Sinan dk. 90 ?), Junior Dale xx, Çağlar xxx
Yedekler: Fevzi, Oğuzhan, Mertcan, Mert
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Del Vale (dk. 32) (Gazişehir Gaziantep), Çağlar (dk. 49) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Hüsamettin, Çağlar (Giresunspor), Yasin, Kabasale (Gazişehir Gaziantep)