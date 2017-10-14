"İlk yarıda çok pas hatası yapan bir Galatasaray vardı, 2. yarıda en büyük fark buydu. Ama baktığımızda çok net bir pozisyon bulamadı rakibimiz. Çok önemli bir derbi bizi bekliyor. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı Fenerbahçe maçında da tekrarlamak istiyoruz"
Fernando: "Çok pas hatası yaptık"
14.10.2017 - 22:16 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 22:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u yendiği maç sonunda Fernando açıklamalarda bulundu.
Etiketler : fernando,galatasaray,konyaspor,
511330 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/511330.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
4
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
5
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
6
Akhisarspor
7
4
1
2
8
9
-1
13
7
Fenerbahçe
7
3
2
2
14
11
3
11
8
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
9
Trabzonspor
7
2
3
2
16
15
1
9
10
Bursaspor
7
3
0
4
13
12
1
9
11
Sivasspor
7
3
0
4
11
12
-1
9
12
Malatyaspor
7
2
2
3
13
14
-1
8
13
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
14
Kasımpaşa
7
2
2
3
10
13
-3
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
7
1
1
5
9
17
-8
4
8. Hafta Maçları
13.10.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Beşiktaş
14.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Kayserispor
14.10.2017
Antalyaspor 1 - 3 Göztepe
14.10.2017
Atiker Konyaspor 0 - 2 Galatasaray
15.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
15.10.2017
Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
15.10.2017
Trabzonspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
15.10.2017
Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
16.10.2017
Bursaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
4
Altınordu
7
4
1
2
16
9
7
13
5
Ç. Rizespor
7
4
1
2
16
13
3
13
6
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
7
Adanaspor
7
4
0
3
8
10
-2
12
8
Ankaragücü
7
3
2
2
9
7
2
11
9
Adana Demirspor
7
3
2
2
11
11
0
11
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Boluspor
7
2
2
3
9
8
1
8
13
Samsunspor
7
2
2
3
5
8
-3
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Eskişehirspor
7
1
4
2
12
14
-2
7
16
Grandmedical Manisaspor
7
2
0
5
10
13
-3
6
17
Denizlispor
7
1
1
5
7
14
-7
4
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4