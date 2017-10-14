Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maça hızlı başlayan Bilecek Belediyespor, ilk periyodu 22-21 önde kapattı. İkinci periyoda hızlı başlayan ve Adem ile bulduğu sayılarla öne geçen Yüksekçıta Koleji, 25 sayı kaydederken, Bilecik Belediyesi ise sadece 13 sayı buldu. Yüksekçıta Koleji, bulduğu sayılarla ilk yarıyı 46-35 önde kapatmayı başardı.

Üçüncü periyotta özellikle pota altında etkili olan Yüksekçıta Koleji, 19 sayı bulurken, misafir takım Bilecek Belediyesi ise sadece 11 sayı kaydedebildi. Yüksekçıta Koleji, üçüncü periyodu 65-36 önde kapattı.

Son periyoda etkili başlamak isteyen Bilecek Beledispor’a kaydettiği sayılar yetmedi. Yüksekçıta Koleji pota altında ve bulduğu üçlük sayılarla 20 sayı kaydederken, Bilecik Belediyespor ise 15 buldu. Yüksekçıta Koleji maçı 85-61 kazandı.

Salon: Vali Recep Yazıcıoğlu

Hakemler: Serdar Saraç xxx, Alican Alıcı xxx, Kenan Yılmaz xxx

Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji Kulübü: Mustafa xx 4, Fırat xx 6, Selahaddin xxx 13, Emircan xx 3, Kenan xx 5, Gökay xxx 9, Serdar xxxx 14, Engin xx 3, Mehmet xx 7, Furkan xx 2, Samed xx 5, Adem xxx 14

Bilecik Belediyesi Spor Kulübü: Ayku x 2, Ömer x, Volkan xx 3, Hüseyin x, Oğuz xx 8, Burak xx 13, İbrahim x 2, Sinan xx 8, Serkan xx 7, Emre x, Ergün x 2, Can xx 11,

Başantrenör: Aydıner Atilla

1. Periyot: 22-21 (Bilecik Belediyespor lehine)

Devre: 46-35 (Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji lehine)

3. Periyot: 65-36 (Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji lehine)