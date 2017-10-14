Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RB Leipzig'e galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Sabittzer, 25. dakikada Poulsen ve 49. dakikada penaltıdan Augustin ile geldi. Poulsen'in attığı golde Galatasaray'dan transfer olan Bruma güzel bir asist yaptı. Dortmund'un sayılarını ise 4. ve 64. dakikalarda Aubameyang kaydetti. Dortmund'da 47. dakiakda Sokratis, RB Leipzig'de ise 56. dakikada Ilsanker kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu skorun ardından Dortmund sezonun ilk yenilgisini aldı ve evinde 41 maç sonra mağlup olurken, 19 puanla liderliğini sürdürdü. RB Leipzig ise puanını 16 yaptı ve 3. basamağa yerleşti.

Bundesliga'nın 9. haftasında Dortmund deplasmanda Frankfurt ile karşılaşacakken, RB Leipzig ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.