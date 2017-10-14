Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Yeni Malatya maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Sarı-lacivertli taraftarların son günlerde en çok merak ettiği sorunun cevabı bu! Süper Lig'e verilen Millî aranın ardından Fenerbahçe, 8. haftada Ülker Stadyumunda Yeni Malatya ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Yeni Malatya maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Ligde oynadığı 7 maçın ardından 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puanda 7. sırada bulunan Fenerbahçe, 8 puanla 12. sırada yer alan Yeni Malatya'yı konuk edecek. Fenerbahçe - Yeni Malaya maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Hakem Alper Ulusoy'un düdük çalacağı Fenerbahçe - Yeni Malatya maçı 19:30'da başlayacak. Fenerbahçe - Yeni Malatya maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak. İşte Fenerbahçe - Yeni Malatya maçı yayın bilgileri, saati ve tüm detayları...

Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

15 Ekim 2017'de Kadıköy'de Ülker Stadyumunda oynanacak Fenerbahçe - Yeni Malatya mücadelesi, beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Fenerbahçe - Yeni Malatya maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden anbean aktarılacak.

Fenerbahçe'de forma rekabeti kızıştı

Fenerbahçe’de sakatların iyileşmesi, eksiklerin giderilmesi teknik direktör Aykut Kocaman’ın başına tatlı bir bela açmış durumda. Sarı-lacivertlilerde, müzmin sakat Robin van Persie’nin yanı sıra İsmail, Skrtel ve Alper kart cezalısı. Buna rağmen Yeni Malatya maçı öncesi mevcut oyuncuların yüksek formu Aykut Hoca’yı, sahaya süreceği 11’i seçme konusunda zorluyor. Orta sahada Josef’in yeri garanti. Ozan, Mehmet Topal ise Mehmet Ekici’yle yarışıyor. Ekici ile yarışan bir diğer isim ise Giuliano. Daha doğru bir ifadeyle 11’deki yeri garanti olan Ekici’nin oynayacağı mevkii, diğer oyuncuların durumunu netleştirecek. Kocaman, Mehmet’i ön liberoda kullanırsa Mehmet Topal ve Ozan yedek soyunacak. Ekici oyun kurucu pozisyonunu alırsa Giuliano maça kulübede başlayacak.





> Kaptan geri dönüyor



Bir o kadar karışık olan mevkii de forvet. Takımın en etkili golcüsü Vincent Janssen formaya en yakın isim görünüyor. Ancak bu sefer Fernandao ve Soldado da son derece iddialı. Millî arada eksiklerini gideren Soldado ilk 11 için sabırsızlanırken, Hollandalıyı asıl zorlayacak isim uzun süredir hazır kıta bekleyen Fernandao. Aykut Kocaman’ın hava hâkimiyetine güvendiği sambacıyı ilk 11’de olmasa da maçın ilerleyen bölümlerinde sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yaptığı hatalarla yerini Kameni’ye kaptıran Volkan Demirel’in de bu maçta eldivenlerini yeniden giymesi bekleniyor. Büyük bir hırsla çalışan kaptanın performansından son derece memnun olan Kocaman, Galatasaray derbisinde kaleyi teslim etmek istediği Volkan’ın maç eksiğini Malatya ile gidermeyi planlıyor.





Başkan devrede



Fenerbahçe, Yeni Malatya maçına hazırlanırken, Başkan Aziz Yıldırım’ın aklı derbide. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal’la özel bir görüşme yapan Yıldırım, “Takımı toparlayın. Şampiyonluk için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” talimatı verdi. Yıldırım ve kurmaylarının hafta içinden itibaren Samandıra’ya daha sık gideceği öğrenildi.





Neto: Arayı kapatırız

Beşiktaş karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Luis Neto, ligdeki durumları ve Galatasaray derbisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig’i zor ve mücadeleci olarak tanımlayan Portekizli stoper “Her maç gerçekten zor. Ancak bu sadece bizim için değil, rakiplerimiz için de geçerli bir durum” derken G.Saray’la 8 puanlık fark için de “Henüz sezonun başındayız ve arayı kapatabilecek durumdayız” ifadesini kullandı. Neto “Rakiplerimiz de bizim oynadığımız maçlara çıkacak” hatırlatmasında bulunurken “Onlar da aynı zorluğu yaşayacak. Bizim büyük oyuncularımız var. Yakında galibiyet serisi yakalayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



Öncelikli rakibimiz Malatya

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Derbinin önemini çok iyi kavradığını söyleyen Luis Neto “Herkes Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının ne ifade ettiğini bilir. Ben de farkındayım. Ama öncesinde Malatya ile oynayacağız. Öz güven açısından kritik olan bu maça odaklanmalıyız. Sonra bizi bekleyen büyük Galatasaray maçına hazırlanacağız” açıklamasında bulundu. Beşiktaş derbisinde gördüğü karta da değinen Portekizli “Bana göre pozisyonlar kırmızı ile sonuçlanmayabilirdi” yorumuyla kararların ağır olduğunu belirtti. Sakatlık ve cezanın futbolun içinde olduğunu hatırlatan Neto “Bizim sıkıntımız hepsinin ard arda gelmesi oldu” derken Fenerbahçe’yi layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi.

