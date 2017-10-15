Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Golleri değerlendirerek söze başlayan Bafetimbi Gomis, "Gollerden dolayı mutluyum. Yeniden gol atmay başladım. Ayrıca takımın kazanması için mutluyum. Takım güveni için kazanmak önemliydi. Gol atmaktan mutluyum, bu takıma da puan getirdi." dedi.

Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşü sorulan Gomis, "Fenerbahçe maçı büyük bir maç olacak. Fenerbahçe de büyük bir takım, bu nedenle onlara saygı duyuyoruz. Taraftarımızın desteği olacak. Bütün hafta bu maç hazırlanacağız ve maça çıkacağız. Beşiktaş'ın kaybetmesinden sonra aradaki puan farkını 8 yaptık. Haftaya Fenerbahçe'yi de mağlup edip, taraftarımıza armağan edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.