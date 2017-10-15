Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da oyuna dün 32'de dahil olan Selçuk İnan, galibiyet sonrası, "Her maç olduğu gibi kazanmak için sahaya çıktık. Sezon başından beri iyi çalışıyoruz ve sahaya istediklerimizi yansıtabiliyoruz. Bu da o günlerden biriydi ve istediğimizi aldık. Çok iyi bir takım olduk. Herkes birbirini seviyor, birbiri için mücadele ediyor, fedakarlık yapıyor" şeklinde konuştu. Selçuk, taraftar ile arasındaki gerilimi ise şöyle yorumladı: "Canları sağ olsun. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz. Taraftarımız bizim için çok önemli bir itici güç. Biz onları sevindirmek için sahaya çıkıyoruz. Ne kadar süre verilirse verilsin elimizden geldiğince takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum."