Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli çalıştırıcı, büyük takımlar karşısında zorlanmadıklarını hatırlatıp, "Beşiktaş'ı yendik ama Akhisar'da üç puanımız gitti. Aynı örneği daha çok taze Beşiktaş yaşadı. Küme düşme hattındaki G.Birliği'ne yenildiler. Bu iki örnek gözünüzün önünde olsun. Yeni Malatya ligin yeni takımı olabilir. Ama puan için mücadele edecekler. Konsantre olmazsak kazanamayız. Galatasaray maçını düşünmenizi değil, bu maça da derbi gibi konsantre olmanızı istiyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı PFDK'dan aldığı 2 maçlık ceza, Alper ve Skrtel kırmızı kart gördükleri için takımdaki yerlerini alamayacak. Malatya'da ise Rahman Buğra kırmızı, Chebake ise sarı kart cezalısı.

KALECİ KARARSIZLIĞI

Aykut Kocaman, Malatya maçındaki kadroyu belirledi ancak bir isimde kararsız. Sağ bekte Isla, stoperde Neto ve Neustadter, sol bekte Hasan Ali görev yapacak. Ortada Souza ve Ozan'ın yeri garanti. Hücumun sağında Dirar, solunda Valbuena en uçta Janssen var. Onun arkasında ise Giuliano tercih edilecek. Kocaman kaleci konusunda kararsızlık yaşıyor. Hafta içinde hocasından forma isteyen Volkan Demirel'in formaya yakın olduğu bildirildi.