Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Fenerbahçe’nin Yeni Malatya maçının sonucu ne olursa olsun bir patlama gerçekleşecek. Sarı-lacivertliler kazanırsa Galatasaray derbisi öncesi ihtiyaç duyulan moral patlaması gerçekleşecek. Puan kaybı halinde ise bastırılmaya çalışan problemlerin patlaması yaşanacak. Bıçak sırtı maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda haftaya liderin 8 puan gerisine girdiklerini hatırlatan Aykut Kocaman, “Camianın bizden şampiyonluk beklediği sezonda, sadece sonuç olarak değil, futbol anlamında da planlarımızın altında kaldık. Artık beklentilere bir cevap vermenin zamanı” ifadelerini kullandı. Malatya, Galatasaray, Kayseri ile oynanacak sarı-kırmızı seri 9 puan hedefi koyan Aykut Kocaman, “En ufak bir puan kaybetme lüksümüz yok. Herkes elinden gelenin fazlasını yapacak ve takım için savaşacak. Bu işi birlik olarak başaracağız” diyerek oyuncularından maksimum performans istedi. Sinirlerin gergin olduğu sarı-lacivertlilerde, sezon başından beri yaşanan gerginlikler bastırılmış halde. Ancak takımın bir kez daha tökezlemesi halinde patlama kaçınılmaz görünüyor. Aykut Kocaman’ın gönderilmesi söz konusu değil ama bu hocanın bırakmayacağı anlamına da gelmiyor. Şu ana kadar sessiz kalan yönetim de olumsuz bir sonuç halinde oyunculara ağır cezalar vermeyi planlıyor.



İkisi bir arada

Hücum organizasyonlarını zenginleştirmek isteyen Aykut Kocaman, iç saha maçında Mehmet Ekici ile Giuliano’yu aynı anda sahaya sürmeyi düşünüyor. Josef’i tek ön libero olarak kullanacak Kocaman, Ekici’yi ofansif orta saha olarak değerlendirip, Giuliano’yu da ikinci forvet pozisyonuna çekerek daha kalabalık hücumlar hedefliyor.