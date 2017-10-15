Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin güçlü takımlarından Medipol Başakşehir, evinde oynadığı maçta Aytemiz Alanyaspor’u geriden gelip yenmeyi başardı. Mücadelenin ilk dakikasında Başakşehir net bir fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Adebayor, soldan ceza sahasına giren Caicara’nın önüne pasını attı. Caicara’nın yerden ortaladığı topa arka direkte yakın mesafeden Elia’nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 10’da misafir ekip öne geçti. Emre Akbaba, Efecan Karaca’nın pasıyla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Emre’nin sert şutunda, kaleci Volkan Babacan’ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-1. Başakşehir’in bu gole cevabı gecikmedi. 18’de Visca’nın sağdan kullandığı kornerde, savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Emre Belözoğlu, kaleye şutladı, defansa çarpan top kaleciyi yanıltıp ağlarla buluştu: 1-1. 56’da Clichy’nin pasıyla ceza sahasına giren Adebayor rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla müthiş vurdu ve skoru belirledi: 2-1. Başakşehir bu galibiyetle zirve yürüyüşünü sürdürdü. - Bora Akyol (İHA)



Abdullah Avcı: Kritik bir galibiyet

Medipol Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Son haftalarda bu kadar topa sahip olup, bu kadar pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum. Alanyaspor en az savunma yapan takımlardan biri. Göztepe’nin ardından Alanyaspor’u da yenmek önemliydi. Yoğun haftaya girerken bu galibiyet önemliydi” dedi.



TECRÜBE, HIRS VE USTALIK

Emre Belözoğlu attığı golle yine sosyal medyayı salladı. 3 yıl aradan sonra 37 yaşında yeniden Millî Takım’a çağrılan Emre, defanstan dönen topa usta işi bir vuruşla ceza sahası dışından kaleye yolladı. Defansa da çarpan top filelerle buluşurken, Emre’nin goldeki hırsı ve sevinci görülmeye değerdi.