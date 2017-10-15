Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Süper Lig’in ilk 7 haftasında 19 puan toplayan ve muhteşem bir hava yakalayan Galatasaray sezonun 8. maçında Konyaspor’a misafir oldu. Fenerbahçe derbisi öncesi motivasyon kaybı yaşamak istemeyen ve Beşiktaş’ın mağlup olduğu haftada mutlaka 3 puan alıp makası açma hedefinde olan sarı-kırmızılılar dün gece oyuna tutuk başladı. Hücuma çıkarken 3-4-2-1 dizilişinde 11’i de yabancılardan oluşan kadrosuyla sahayı parselleyen Cimbom, saha içi organizasyonunda aksaklıklar yaşadı. Çizgileri etkili kullanamayan Galatasaray, merkezden de gol yollarını açamadı. İlk yarıda iki takım da kale önünde tehlikeli bir pozisyona giremezken akıllarda tek kalan 35’te Feghouli’nin harika bir vücut çalımının ardından çektiği şut oldu. Cezayirli yıldızın ceza sahası dışından çektiği müthiş şutu Serkan parmaklarının ucuyla sol 90’dan çıkardı.



>Gomis fişi çekti

Galatasaray ikinci yarıya daha etkili başladı, 54’te de üstünlüğü yakaladı. 32’de Rodrigues’in yerine oyuna giren Selçuk, savunmanın arkasına koşu gösteren Gomis’e müthiş bir pas gönderdi. Ofsayt kokan pozisyonda Fransız yıldızın şutu kaleciden döndü, sonrasında Belhanda’nın vuruşu savunmadan sekip tekrar sol çaprazda Gomis’in önünde kaldı. Gomis bu defa hiç bekletmeden sol ayağıyla füzeyi gönderdi: 1-0. Öne geçtikten sonra pas organizasyonları daha rahat yapan, Selçuk’un da ağırlığını koymasıyla merkezde rakibine üstünlük sağlayan Cimbom, olgun hücumlarla farkı aradı. 76’da Gomis, orta alanda rakipten kaptığı topla hızla ceza sahasına doğru ilerledi. Ali Turan’ı da geçen Fransız yıldız vuruşunu yapacakken rakibinden müdahale geldi ve hakem ‘penaltı’ dedi. Topun başına geçen Fransız yıldız, fişi çekti ve skoru belirledi: 2-0.



SELÇUK’TAN TARAFTAR TEPKİSİNE...

Canları sağ olsun

Dün Gomis’in ilk golünü hazırlayan Selçuk İnan, “İyi takım olduk. Herkes birbirini seviyor, fedakarlık yapıyor” derken geçmiş haftalardaki taraftarın tepkisi için de, “Söylenecek bir şey yok. Canları sağ olsun. Ben hep söylüyorum taraftar bizim için itici bir güç. Son iki maçta süre aldığım için belki de iyi oynadım” sözlerini kullandı.



FERNANDO’DAN DERBİ açıklaması:

3 puanı alacağız

G.Saray’ın başarılı oyuncusu Fernando, “İlk yarıda pas hatalarımız fazlaydı. Ama yine de inanılmaz, yüzde yüzlük pozisyonlar bulamadı rakibimiz. Çok önemli bir derbi bizi bekliyor ama şu anki durumumuzu, gücümüzü, neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı tekrarlayıp 3 puan almak istiyoruz” dedi.



GOMİS’TEN İDDİALI SÖZLER

F.Bahçe’yi yeneceğiz

Maçın ardından, “Çok mutluyum. İki haftadan sonra tekrardan gollere başladım. Girişimciliğim ve Selçuk İnan’ın pası sayesinde gol atabildim” diyen Gomis, “Fenerbahçe derbisi büyük bir maç olacak. Güçlü bir takımlar, saygı duyuyoruz fakat biz kazanmak için sahada olacağız. Taraftarımız 12. adamımız olacak. Onlara galibiyet hediye edeceğiz” açıklaması yaptı.