Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray’ın bir sloganı var. “Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray” diye... Dün sarı-kırmızılı takım bir tarih daha yazdı ama Türk futbolu açısından düşündürücü bir durumdu bu. Cimbom deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta bir ilke imza attı. Tolga Ciğerci’nin sakat olması, Serdar Aziz’in de kart sınırında bulunmasından dolayı sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, Konyaspor maçında sahaya 11 yabancı ile çıktı. Sahaya Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis on biriyle yayılan Aslan böylece Türk futbol tarihinde ligde 11 yabancı oynatan ilk takım oldu.



32 dakika sürdü

G.Saray’ın Konyaspor karşısına çıktığı tamamı yabancılardan kurulu on biri 32 dakika sahada kaldı. Karşılaşmanın 20. dakikasından itibaren ısınmaya başlayan Selçuk İnan, Gary Rodrigues’in yerine oyuna dahil oldu. Böylece sarı-kırmızılı takımda 1 Türk oyuncu oynamaya başladı. Rodrigues’in sakatlık sonucu oyundan alındığı öğrenildi. G.Saray’ın 11 yabancıyla maça başlaması sosyal medyadaki rakip takım kullanıcılardan tepki gördü.



Puan farkı bir şeyler anlatıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor 3 puan için çok mutlu olduğunu söyleyip, “Bu tip karakterli oyunculara sahip olduğum için şanslıyım. Kazanmaya aç bir şekilde maça çıkan bir takım var” derken, “Şimdi en iyi şekilde dinlenip, enerjimizi toplayıp pazar günkü derbiye hazırlanmak istiyoruz. Her zaman söylediğim bir şey var. Biz maç maç bakıyoruz. Şu anda da ortada bir şey yok. Sadece 8 maç geçti ve oyuncularım bunun bilincinde. Derbiler her zaman özel maçlardır onun motivasyonu zaten en üst seviyede olur. Diğer taraftan bakıldığı zaman Fenerbahçe ile puan farkı var. Bu puan farkı bir şeyler anlatabilir. Ama derbiler çok özel maçlardır” şeklinde konuştu.



Sezgin: Gomis muhteşem

G.Saray yöneticisi Nasuhi Sezgin, “Çok mutluyuz, güzel bir maç oldu. Gomis yine muhteşemdi. Bütün takım iyiydi. Selçuk’a çok sevindim, iyi bir oyun çıkardı” derken, “Fenerbahçe derbisine hazırlanacağız. Yönetim, taraftar, camia herkes mutlu. İnanıyorum ki bu sene bu işi iyi götüreceğiz” diye konuştu.



Böyle 8 hafta görülmedi

G.Saray dün akşamki üç puanla birlikte önemli bir başarıyı daha yakaladı. Süper Lig’in 8. haftasında en yakın rakibine (16 puanlı Göztepe) 6 puan fark yapan Aslan, bir liderin 2. sıradaki takıma attığı en yüksek farkı yakalamış oldu. Cimbom, 1959-60 sezonundan bu yana ilk 8 hafta itibarıyla bunu başaran ilk ekip.



Aslan’ı taraftarı yalnız bırakmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan maça sadece sarı-kırmızılı taraftarlar alındı. Polis stat ve çevresi ile şehir merkezinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Galatasaray taraftarlar üstleri aranarak stat içerisine alındı. 1862 sarı-kırmızılı taraftar takımını destekledi.