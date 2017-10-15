Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Kasımpaşa, Veysel Sarı'nın 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Sivasspor, 53. dakikada Arouna Kone ve 65. dakikada Thievy Bifouma ile öne geçti. Kasımpaşa, 74. dakikada Michael Rangel ile eşitliği sağladı. Konuk ekip, 82. dakikada Vitali Dyakov'un golüyle 3 puana ulaştı.

Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor punını 12'ye çıkartırken, Kasımpaşa 8 puanda kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 46 Neumayr), Mensah (Dk. 71 Eduok), Murillo, Trezeguet, Rangel

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Bjarsmyr, Dos Santos (Dk. 63 Hakan Bilgiç), Dyakov, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Rybalka, Hakan Yandaş (Dk. 85 Cyriac), Bifouma (Dk. 79 Rıdvan Şimşek), Emre Kılınç, Kone

Goller: Dk. 45+2 Veysel Sarı, Dk. 74 Rangel (Kasımpaşa), Dk. 53 Kone, Dk. 65 Bifouma, Dk. 82 Dyakov (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Dos Santos, Dk. 45 Rybalka, Dk. 83 Dyakov, Dk. 90+2 Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 Veysel Sarı, Dk. 34 Mensah, Dk. 85 Eduok, Dk. 90+1 Rangel (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada orta sahada buluştuğu topla hareketlenen Trezeguet, ceza yayına kadar taşıdığı topu, ceza sahası içinde Mensah ile buluşturdu. Rakibiyle ikili mücadelede yerde kalan Mensah'tan seken topu karambolde önünde bulan Rangel'in şutunda savunamaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

8. dakikada Kone'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bifouma'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle kornere gitti.

45+2. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Ceza sahası içi sol tarafta buluştuğu topla hareketlenen Pavelka, meşin yuvarlağı Veysel Sarı'ya aktardı. Veysel'in altı pastan yaptığı ilk vuruşta kaleciden dönen top yeninden aynı oyuncunun önünde kaldı. Veysel, ikinci şutunda topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada sol kanattan hareketlendiği topla ceza sahası içine giren Emre Kılınç, meşin yuvarlağı penaltı noktasında müsait durumda bulunan Hakan Yandaş'a çıkardı. Hakan'ın gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

53. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Hakan Yandaş'ın savunma arkasına pasıyla topla buluşan Kone, kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

64. dakikada Emre Kılınç'ın şık pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Yandaş'ın gelişine vuruşunda, kaleci Ramazan Köse topu kontrol etti.

65. dakikada Sivasspor öne geçti. Kone'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bifouma'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

74. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Popov'un sağ kanattan ortasına altı pas içinde iyi yükselen Rangel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

82. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde meşin yuvarlak Dyakov'un önünde kaldı. Dyakov müsait durumda şutunda topu ağlarla gönderdi: 2-3.

Karşılaşmada konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.