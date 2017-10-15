Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Jonathan’in ara pası ile ceza alanında topla buluşan Ahmet Cebe’nin yerden sert vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

25. dakikada Çaykur Rizespor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Samudio’nun ara pası ile ceza alanına giren Orhan, yerden sert ve düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Samsunspor, penaltı kazandı. Atışı kullanan Jonathan’ın şutunda kaleci Gökhan topa iki hamlede sahip oldu.

45.dakikada Oğulcan’ın ara pası ile ceza alanına giren Edomwonyi’nin sol ayağı ile vuruşunda top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

49. dakikada kaleci Cihan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Ahmet Cebe’nin vuruşunda top filelere gitti. 1-1

---KÜNYE---

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Kaiml Çetin xx, Davut Dakul Çelik xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x (Cihan dk.34 x), Orhan Ovacıklı xx, Saadane xx, Ümit Kurt xx, Mehmet Uslu xx, Robin Yalçın xx, Petrucci xx, Recep Niyaz xx (Edomwonyi dk. 55 x), Samudio, (Oğulcan Çağlayan dk. 78 x)

Yedekler: Halil İbrahim Sönmez, Özgür Çek, Furkan Şimşek, Lincoln, Sinan Yazıcı, Ozan Papaker, Süleyman Koç, Berat Delihasan, Faruk Affan Doruklu

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Samsunspor: Furkan Köse xx, Hasan Hatipoğlu xx, Kenan Karışık xx, Jonathan Ayite xx, Göksü Türkdoğan xx (Samaras dk. 46 x), Joen Cihibuke xx (Ahmet Burak Solakel dk. 87 ?), Ahmet Cebe xx, Ufuk Dudak xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen xx (Gökay dk. 75 x)

Yedekler: Michail Sifakis, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Oguz Gürbulak, Muhammet Beşir, Gökay Irakul, Ramazan Övünç, Enes İslam İlkin

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Goller: Orhan Ovacıklı (dk. 25) (Çaykur Rizespor), Ahmet Cebe (dk. 49) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Orhan, Edomwonyi, Oğulcan, Recep (Çaykur Rizespor), Ahmet Cebe, Erkam (Samsunspor)