Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. Ardından derbiyle ilgili de bir mesaj verdi.

Tecrübeli teknik adamın söylediklerinden satır başları şöyle:

"MUTLAK KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"

"Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın önemini arttırmak için, mutlak ve mutlak kazanmamız gereken bir maçtı.

Kuvvetli bir başlangıç oldu. Farkı açma şansları yakaladık. 2. yarının ortalarından itibaren biraz oyundan düştük.

"GALATASARAY SON DERECE KUVVETLİ"

Galatasaray son derece kuvvetli bir takım. Ezeli rekabetin de ötesinde, kuvvetli bir takım. Ama bizim son derece ihtiyacımız var.

Galatasaray bizimle oynayacak, sonra Trabzon ve Başakşehir deplasmanı, sonra Beşiktaş deplasmanı. Puan ortalamasının normale döneceği maçlar gibi gözüküyor.

"BU FARK DOĞRU BİR FARK DEĞİL"

Zirve için söylüyorum bunu, bu kadar fark doğru değil. Hedefimiz devreye kadar çevrilebilir bir averajla gidebilmek.

Devreden sonra daha farklı olabileceğini düşünüyorum.

Bugünkü hakem, ilk goldeki yanlış olduğunu düşündüğü karardan sonra, skor da farklı olunca, tamamen duygularıyla karar verdi."