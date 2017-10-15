Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 7. ve son ayağı Karabük’te yapıldı.

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) iş birliği ile Karabük Üniversitesi’nin arkasında hazırlanan özel parkurda başlayan yarışların ikinci gününde 14 aracın katılımıyla seyirci etabı gerçekleştirildi.

4 etap üzerinden gerçekleştiren ve pilotların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda bir araç devrildi. Kazadan pilot ve yardımcı pilot yara almadan kurtuldu. Yarış bitiminde Karabük Valisi Kemal Çeber ve Milletvekili Burhanettin Uysal’da yarış araçları ile parkurda yarıştı.

Yarışlar sonunda S1 klasmanında yarışan yarışçı olmadığından cesaret gösterip yarış alanında boy gösteren Vali Çeber ve Milletvekili Uysal’a KARDOFF Başkanı Ahmet Demir tarafından birer kupa verilerek ödüllendirildi.

Öte yandan yarış kapsamında S2 klasmanında Mehmet Birkan ve Bekir Sami Başkal ikilisi birinci, İrfan Korkmaz ve Ali Özsoy ikilisi ikinci, Mustafa Akın ve Mustafa Dikici ikilisi ise üçüncü oldu. S3 klasmanında İsmail Ayhan ve Levent Köremezler birinci, Özgür Yaprak ve Hasan Armutçu ikinci, Zeki Karaçaylı ve Engin Bal ikilisi üçüncülüğü elde ederken, S4 klasmanında Erdoğan kovancı ve Halil İbrahim Elieyi birinci, Mustafa Saray ve Samet Zurnacı ikilisi ise ikinci oldu.

Genel klasmanda Erdoğan Kovancı ve Halil İbrahim Elieyi ikilisi birinci oldu. İsmail Ayan ve Levet Köremezli ikilisi ikinci, Mustafa Saray ve Samet Zurnacı ikilisi ise üçüncü oldu.

VALİ ÇEBER SALONU KAHKAHALARA BOĞDU

Törende kısa bir konuşma yapan Vali Kemal Çeber, milletvekili Burhanettin Uysal ile piste çıkarken herkesin dualarla gönderdiğini ancak şoförlüğünün çok iyi olduğunu söyleyerek, “Yarışlarda bindiğim ilk araç 5. kapıda bozuldu, ikinci araç ise 20. kapıda bozuldu. Sona araçta şaft koptu” demesi üzerine salon kahkahalara boğuldu.

Dereceye girenlerin kupaları, Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Salonu’nda düzenlenen törenle Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat tarafından verildi.