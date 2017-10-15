Süper Lig’in 8 haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor’a sahasında 6-1 mağlup Trabzonspor’da taraftarlar isyan etti. Tarihi yenilginin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giden taraftarlar takımın tesislere giriş yapmasını bekledi. Geniş güvenlik önlemleri altında Medical Park Stadyumu’nda, tesislere gelen takım otobüsünü bekleyen taraftarlar; yönetim, teknik heyet ve futbolculara adeta ateş püskürdü. Bordo-mavili taraftarlar Ersun Yanal ve yönetimin istifasını istedi. Emniyet güçleri de, tesislerde oluşması muhtemel olumsuzluklar karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.
Trabzonspor taraftarı takıma tepki gösterdi
15.10.2017 - 22:58 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor taraftarı 6-1’lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giriş yapan takımı otobüsünü protesto etti. Yönetim, teknik heyeti ve oyuncuları aleyhine tezahüratlarda bulunan taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal’ın istifasını istedi.
Etiketler : Trabzonspor,taraftar,tepki,
511514 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/511514.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
9
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
10
Bursaspor
7
3
0
4
13
12
1
9
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
-4
9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
7
1
1
5
9
17
-8
4
8. Hafta Maçları
13.10.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Beşiktaş
14.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Kayserispor
14.10.2017
Antalyaspor 1 - 3 Göztepe
14.10.2017
Atiker Konyaspor 0 - 2 Galatasaray
15.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
15.10.2017
Kasımpaşa 2 - 3 Demir Grup Sivasspor
15.10.2017
Trabzonspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
15.10.2017
Fenerbahçe 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
16.10.2017
Bursaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
8
4
1
3
9
11
-2
13
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
16
Grandmedical Manisaspor
7
2
0
5
10
13
-3
6
17
Denizlispor
7
1
1
5
7
14
-7
4
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4